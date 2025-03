Estados Unidos captura a salvadoreño supuesto líder de la Mara Salvatrucha en Virginia

Un gran operativo policial, en el que participaron Bondi y el director del FBI, Kash Patel, lo detuvo en las cercanías de Woodbridge, Virginia, aunque no se ha revelado por el momento la identidad del detenido.

Bondi informó en rueda de prensa que la operación se ha preparado durante días, probablemente semanas. Añadió que capturaron a un alto líder del MS-13. El líder de la costa este, uno de los top 3 del país, viviendo a media hora de Washington. Es un ilegal de El Salvador, pero no seguirá en el país mucho más tiempo, añadió.

“Por diferentes razones no podemos identificarlo ahora por su nombre, pero era uno de los miembros más altos, en el top tres de todo el país, jefe de la costa este. Responsable de crímenes muy violentos asociados con la MS-13. Era muy peligroso“, añadió Bondi, quien estuvo acompañada por el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin.

Bondi dijo que la operación fue ejecutada sin altercados, en coordinación con autoridades del estado de Virginia, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias, de manera organizada y como un gran trabajo en equipo.

La fiscal general añadió que el detenido es un “terrorista”, ya que organizaciones criminales como MS-13 o el Tren de Aragua han sido declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos.

Patel aseguró que en los últimos meses han detenido a 342 criminales en Virginia, como resultado de este trabajo más intenso para detener a supuestos miembros de bandas de crimen organizado con orígenes en el extranjero.

El director del FBI no quiso detallar cuánto tiempo llevaba el detenido residiendo ilegalmente en Estados Unidos, mientras que Bondi aseguró que estas personas, resultado de investigaciones y operativos policiales, han sido permitidas deambular con libertad por EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó en la red Truth a Bondi, a Patel, al llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien el miércoles visitó el centro penitenciario de El Salvador, donde han llegado algunos de los detenidos en estos operativos, gracias a un acuerdo con el Gobierno de Nayib Bukele.

