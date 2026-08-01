De qué murió Prisciliano Trejo, el mexicano que ICE entregó a su familia en Georgia cuando estaba en coma

Prisciliano Trejo Ricano, quien recién había cumplido 29 años, murió el 24 de julio en un hospital de Georgia tras permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

La familia del mexicano migró a Estados Unidos cuando Prisciliano, también conocido como Yanito o Chris, tenía apenas 3 años, con la esperanza de una vida mejor y de alcanzar el sueño americano.

Trejo fue detenido en Carolina del Norte y posteriormente trasladado, el 19 de junio, al Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, Georgia, una de las instalaciones migratorias más grandes del país.

Las organizaciones Detention Watch Network, Project South, Georgia Latino Alliance for Human Rights y El Refugio acusan a las autoridades migratorias de negligencia médica y solicitan el cierre de ese centro de detención.

De acuerdo con el relato de su primo Joanny, Trejo llamaba y hacía videollamadas a su familia a diario en busca de apoyo. El joven expresó que sentía mucho estrés, depresión y malestar físico. También dijo en repetidas ocasiones que se sentía mal, tosía sangre, tenía dolor y presentaba un golpe que no sanaba.

El 6 de julio pidió recibir atención médica. Familiares y activistas en favor de los migrantes aseguraron que la respuesta no fue inmediata y que transcurrieron ocho días antes de que fuera hospitalizado.

Dos días después de su traslado al hospital, el 15 de julio, Prisciliano entró en coma. Fue entonces cuando ICE se comunicó con la familia.

El 16 de julio, la familia fue notificada por medio de su abogado, quien les informó que Prisciliano había sido trasladado a un hospital e ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Sus familiares condujeron entre cuatro y cinco horas para encontrarlo.

Al principio, ICE impidió que la familia visitara a Prisciliano. Tras llegar a un acuerdo, la agencia accedió a liberar al migrante mexicano.

Según Joanny, Prisciliano fue diagnosticado con leucemia aguda y permanecía intubado; además, recibía medicamentos por vía intravenosa. Había cumplido 29 años el 10 de julio.

La familia esperaba que Prisciliano saliera de cuidados intensivos para trasladarlo a un hospital más cercano a su hogar, en Carolina del Norte.

Univisión señaló que el joven mexicano ya se encontraba en coma cuando sus familiares fueron notificados.

La familia cuestiona el deterioro de la salud de Prisciliano y pide conocer qué ocurrió mientras permanecía bajo custodia de ICE y qué atención recibió antes de que su condición empeorara.

El Centro de Detención Stewart es una instalación operada por una empresa privada, donde permanece a diario un promedio superior a dos mil personas. También ha recibido denuncias por presuntos problemas relacionados con la atención médica, la salud mental, las condiciones sanitarias, el aislamiento y el uso de la fuerza.

Organizaciones defensoras de migrantes advirtieron que la muerte de Trejo podría no aparecer en los registros oficiales de ICE, ya que la agencia entregó su custodia a la familia antes de que falleciera.

Priyanka Bhatt, abogada de Project South, calificó el centro como "plagado de violaciones a los derechos humanos y negligencia médica".

El director de El Refugio, Amílcar Valencia, afirmó que la muerte de Trejo se suma a la lista de fallecidos en Stewart, donde han muerto al menos 15 personas.

Un informe de Human Rights Watch, basado en registros oficiales, asegura que al menos 52 migrantes han muerto bajo custodia de ICE desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump hasta el 4 de junio del 2026.

La familia de Prisciliano lo describe como "una persona fuerte y bondadosa", así como alguien que "se robaba la atención con sus chistes y siempre hacía reír a todas las personas".