Falso repartidor de Amazon aparece en cámara antes de robo de más de US$70 mil en California

Una cámara de seguridad instalada en la entrada de la casa de Donna Kato, en Milpitas, California, captó a un hombre vestido como repartidor de Amazon a las 14.15 horas del 16 de septiembre.

El hombre llegó con una caja abierta de la empresa, llamó a la puerta, envió un mensaje y luego se retiró.

“No había ningún carro ni camioneta aquí. Parece que los delincuentes se quedaron cerca de la esquina”, declaró Kato, quien estaba de vacaciones cuando ocurrió el robo.

Según la propietaria, las pérdidas superan los US$70 mil.

Ladrones entraron unos 20 minutos después

Unos 20 minutos después de la llegada del supuesto repartidor, dos hombres arribaron en un vehículo y se dirigieron hacia la residencia.

Los hombres entraron por una puerta lateral y rompieron una puerta de vidrio del patio.

Video captured the moment of a major burglary when a “fake delivery driver” attempted to deliver an open package to a Milpitas home. When nobody answers the door, the suspect appears to text someone. Moments later, thieves are seen breaking into the home and disabling the alarm… pic.twitter.com/Aa8aKlGlC4 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) September 25, 2026

Kato explicó que, una vez dentro de la vivienda, los intrusos “desconectaron el módem, así que mi sistema de alarma no se activó ni llamó a la policía, y todas las cámaras dejaron de funcionar”.

Según la mujer, los ladrones estuvieron menos de 10 minutos en la casa y se llevaron una caja fuerte que contenía joyas, pasaportes, certificados de nacimiento y reliquias familiares.

“Lo que más me duele es que perdí todas las joyas de la familia que me había dado mi madre”, lamentó.

Policía rastreó el vehículo usado en el robo

De acuerdo con ABC 7 News, un informe de la Policía de Milpitas señala que un lector de matrículas detectó el mismo vehículo cuando ingresó a la ciudad unas dos horas antes del robo y nuevamente cuando salió después de lo ocurrido.

Marc Hinch, investigador privado contratado por Kato, considera que los responsables recorrían el área “buscando objetivos”.

Hinch espera que la publicación del video de vigilancia permita identificar a los involucrados. Uno de los hombres que aparece en las imágenes tiene un tatuaje que podría contribuir a su identificación.

También espera que las imágenes ayuden a Kato a recuperar sus pertenencias.

El investigador indicó que se han registrado delitos similares en California.

“Los grupos organizados son muy buenos identificando casas que parecen estar deshabitadas y saben cuáles son los momentos oportunos para actuar”, declaró Hinch, citado por ABC 7 News.

Qué recomienda el investigador para proteger una vivienda

Kato explicó que se encontraba de vacaciones y que confiaba en que su sistema de seguridad sería suficiente para proteger la casa.

“Siento que mi seguridad personal estuvo en peligro y todo el vecindario siente lo mismo”, dijo.

Hinch recomienda instalar cámaras de seguridad cableadas y evitar guardar una caja fuerte en dormitorios u oficinas, pues, según su experiencia, estos pueden estar entre los primeros lugares que registran los delincuentes.

El Departamento de Policía de Milpitas informó que continúa con la investigación, pero hasta el momento no ha reportado novedades.