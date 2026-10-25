Tiroteo en Florida deja 11 heridos de bala, entre ellos seis menores, cerca de un estadio universitario

Un tiroteo en los alrededores de un estadio universitario en Tallahassee, Florida, dejó al menos 11 personas heridas de bala la noche del 24 de octubre, reportó la prensa estadounidense.

El jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, informó que entre las víctimas había seis menores de edad, uno de ellos de 11 años.

De acuerdo con Telemundo, el sábado se celebraba un encuentro universitario que incluía un partido de futbol americano en el estadio Bragg Memorial de la Universidad Florida A&M.

La Policía explicó, mediante un comunicado, que tres víctimas presentan lesiones graves, entre ellas un menor de edad. Las demás, según se indicó, permanecen en condición estable.

Revell no reveló la identidad de las víctimas, aunque mencionó que se cree que una de ellas es estudiante de la universidad. Además, aclaró que otra persona resultó lesionada mientras huía del lugar, lo que eleva la cantidad de afectados a 12.

FAMU Alert: Police activity near Bragg Stadium and perry street . Avoid the area or shelter in place if nearby. — Florida A&M University (@FAMU_1887) October 25, 2026

Los detectives, sargentos y especialistas forenses continúan investigando para recopilar información sobre lo ocurrido, reportó Univisión.

"Nuestra información preliminar indica que se produjo un altercado entre dos o tres personas", añadió Revell, quien describió el suceso como "un incidente aislado entre dos o tres individuos".

11 PEOPLE SHOT — INCLUDING 6 CHILDREN — near Bragg Stadium HOMECOMING EVENT at FLORIDA A&M UNIVERSITY — UPDATE 1 PERSON ALSO INJURED while FLEEING the SCENE https://t.co/2Cwws4Rpzo — RT (@RT_com) October 25, 2026

También señaló que, hasta el momento, no hay capturas ni personas bajo custodia policial, aunque los investigadores consideran que hubo un único autor de los disparos.

La cadena CNN precisó que el tiroteo ocurrió apenas unas horas después de un partido de futbol americano de bienvenida, en el que los Golden Lions de Arkansas-Pine Bluff vencieron a los Rattlers de Florida A&M por 31-28. Aún no está claro si el tiroteo se relaciona con el resultado del juego.

TPD is investigating a shooting on Perry Street. The number of victims and extent of injuries are unknown. Please avoid the area while officers investigate. Updates will be shared as more information becomes available. https://t.co/fCKRAkEvai — Florida A&M University (@FAMU_1887) October 25, 2026

“Mientras nuestros detectives trabajan para determinar exactamente qué ocurrió e identificar a los responsables, seguimos comprometidos a obtener respuestas para estas familias”, dijo Revell, citado por CNN.

Por su parte, el alcalde de Tallahassee, John Dailey, calificó el incidente como una “tragedia verdaderamente horrorosa y desgarradora”.

🚨 #UPDATE: At least 12 people have been hurt in a mass shooting near Florida A&M University (FAMU) in Tallahassee, Florida. Police say officers responded just before 8 p.m. to a shooting at the intersection of Perry Street and Manatee Street, near FAMU’s Bragg Memorial Stadium. At least 11 victims suffered gunshot wounds. Six of the victims are juveniles, with the youngest reported to be just 11 years old. At least three victims are in serious condition, including one who is listed in critical condition. Authorities have not yet said what led to the shooting. The investigation is ongoing. — zach bitango (@ZachBitango) October 25, 2026

“Esta noche y en los próximos días, la familia de FAMU no está sola. Toda nuestra comunidad está con ustedes”, escribió en X.

Telemundo subrayó que los actos violentos se registraron alrededor de las 20 horas del 24 de octubre, en una intersección de Perry Street, cerca del estadio.

Tras el tiroteo, la universidad solicitó a los miembros de su comunidad evitar acercarse a la zona y describió el campus como un lugar seguro.

Our hearts are with the victims and everyone affected by tonight’s incident on Perry Street. Please avoid the area as Tallahassee police investigate. Read the University’s statement below and follow official University channels for updates. https://t.co/n4yPinLPh9 — Florida A&M University (@FAMU_1887) October 25, 2026

"Nuestros corazones están con las víctimas y con todos los afectados por el incidente de esta noche en la calle Perry", señaló la universidad.

Los eventos de bienvenida en Florida A&M, una universidad históricamente negra con casi 10 mil estudiantes, se llevaron a cabo durante la semana pasada y, según el calendario de la universidad, estaba previsto que concluyeran el 25 de octubre.

A una milla de Florida A&M se ubica la Universidad Estatal de Florida, que emitió una alerta de emergencia sobre el incidente y expresó que, al parecer, nadie de su comunidad se vio involucrado.

"Como medida de precaución, se recomienda a los estudiantes, al profesorado y al personal en el área de Tallahassee que permanezcan en espacios cerrados esta noche y se mantengan alerta", indicó.

This is an Emergency Message for the Florida State University Tallahassee Campus. Florida State University is aware of reports of an off-campus shooting near Bragg Stadium on the FAMU campus in Tallahassee earlier this evening (Sat. Oct 24). At this t https://t.co/M1KzwIWsgV — FSU Alert (@FSUAlert) October 25, 2026

Revell reconoció a los agentes que, según narró, corrieron sin dudar “hacia el centro de la situación, sin saber aún dónde estaban los atacantes ni cuántas víctimas había”.

"Hubo agentes que tomaron a las víctimas en brazos para trasladarlas, ya que no podían abrirse paso a través de la multitud", afirmó.