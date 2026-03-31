Internacional
¿Fue en Irán? Los detalles del video que compartió Trump de un ataque militar masivo
Donald Trump publicó un video en donde se observa un ataque militar masivo en una zona, pero no específico si se trataba de Irán o de otra lugar.
1 de abril de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anuncia un decreto ejecutivo sobre la integridad electoral en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 31 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El 30 de marzo, el presidente Donald Trump compartió un video de un ataque militar masivo, pero no especificó la fecha ni el lugar donde ocurrió.
Por medio de su cuenta en Truth Social, el mandatario estadounidense publicó un video de 32 segundos en el que se observa el ataque.
En las imágenes se aprecia una serie de explosiones en un área que aún no ha sido identificada.
El video fue difundido en medio de las tensiones y amenazas de EE. UU. contra Irán, y cinco semanas después del inicio de la guerra, el 28 de febrero.
Algunos medios de Irán señalan que el ataque de EE. UU. podría haber ocurrido en Isfahán, una de las ciudades más pobladas del país de Medio Oriente.
Los medios locales afirman que en esa región se han reportado explosiones masivas; sin embargo, el mandatario estadounidense ni miembros de su gabinete han confirmado si el ataque ocurrió en ese lugar.
Además, desde hace dos días se han registrado ataques con misiles en esa zona, presuntamente originados por fuerzas militares de EE. UU. e Israel.
El video se publicó luego de que Donald Trump amenazara a Irán con bombardear infraestructuras clave del país, como centrales eléctricas, si no se alcanzaba un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz para reabrir el tráfico internacional.
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