Inversión, seguridad y migración: qué temas hablaron Nasry Asfura y Kristi Noem en Honduras

El pasado 22 de marzo se reunieron en Tegucigalpa el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, donde abordaron asuntos como la inversión, la migración y la seguridad, de acuerdo con información del Gobierno hondureño.

La reunión entre Asfura y Noem habría durado aproximadamente una hora en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, y el mandatario hondureño solo se limitó a decirles a los periodistas que el encuentro “tuvo una buena receptividad en varios temas del país”.

Asfura subrayó que entre los asuntos abordados con Noem estuvo el de buscar “una América más fortalecida, de respeto, de futuro, de inversión, que es lo que necesitamos para salir adelante”.

El mandatario reiteró que Estados Unidos es “aliado principal de Honduras” y que se buscará una colaboración con otros países amigos.

Por su parte, Kristi Noem, quien forma parte del recién elaborado Escudo de las Américas, no brindó declaraciones a la prensa.

🇭🇳🤝🇺🇸La secretaria de Seguridad de EE. UU., Kristi Noem, arribó a Casa Presidencial para reunirse con el presidente Nasry Asfura, donde abordarán temas de seguridad y cooperación.



Recibida por el embajador Roberto Flores Bermúdez. pic.twitter.com/90VaoKbXaK — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) March 22, 2026

El secretario de Defensa de Honduras, Enrique Rodríguez, indicó que con Noem dialogaron sobre repotenciar a las Fuerzas Armadas de Honduras con “equipo, recursos y activos estratégicos con la finalidad de poder enfrentar los desafíos que hoy se enfrentan”.

Añadió que en el 2026 las Fuerzas Armadas de Honduras afrontan otros retos, como el combate al crimen transnacional, la seguridad de las fronteras y la coordinación de esfuerzos para brindar seguridad interna con la Secretaría de Seguridad, cuyo titular es Gerson Velásquez, quien también participó en la reunión con Noem.

🇭🇳🤝🇺🇸 El presidente Nasry Asfura se reunió con la secretaria de Seguridad de EE. UU., Kristi Noem, para fortalecer la cooperación en materia de seguridad. pic.twitter.com/bfdcJtKkSu — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) March 22, 2026

Velásquez afirmó que en la reunión plantearon “algunas de nuestras necesidades nacionales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado”.

“Todos sabemos que esta reunión es parte de una serie de acciones mediante las cuales se pretende operacionalizar la alianza del Escudo de las Américas que ya todos ustedes conocen en ese contexto”, agregó.

🇭🇳🤝🇺🇸 La secretaria de Seguridad de EE. UU. y enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, llegó a Casa Presidencial para reunirse con el presidente Nasry Asfura.



Fue recibida por el embajador Roberto Flores Bermúdez.



Seguridad y cooperación en agenda. pic.twitter.com/A0bmzxIUH3 — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) March 22, 2026

Además, señaló que la enviada de Washington estaba interesada en “algunos aspectos específicos sobre sus intereses de lucha contra el crimen organizado, especialmente sobre aquellos temas del crimen organizado transnacional y el narcotráfico”, y en cómo unir “esfuerzos para combatir las redes de trata y tráfico de personas”.

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