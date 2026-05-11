Kevin González: el joven con cáncer que pudo reencontrarse con sus padres tras ser detenidos y deportados de EE. UU.

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Kevin González: el joven con cáncer que pudo reencontrarse con sus padres tras ser detenidos y deportados de EE. UU.

Kevin González fue un joven de 18 años que fue diagnosticado con cáncer terminar y tenía un último deseo: ver a sus padres antes de morir. Pero ellos habían sido detenidos en Arizona.

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Detenciones del ICE

FOTO ILUSTRATIVA. Agentes del Departamento de Policía de Minneapolis mantienen la línea mientras agentes federales trasladan a un detenido durante una protesta contra el ICE frente al Edificio Federal Whipple en Fort Snelling, Minnesota, EE. UU., el 15 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Kevin González era un joven de 18 años nacido en Chicago que padecía cáncer de colon terminal y cuya historia captó la atención por su último deseo antes de morir: ver y abrazar por última vez a sus padres.

La petición del joven parecía sencilla, de no ser porque sus progenitores estaban detenidos bajo custodia en Arizona, Estados Unidos.

La historia de González se remonta a la Navidad pasada, cuando le diagnosticaron cáncer avanzado de colon en fase terminal, luego de que se quejara de fuertes dolores de estómago.

El cáncer se extendió al estómago y a los pulmones, por lo que su condición se deterioró con el paso de los días. Antes de fallecer, el joven se encontraba en casa de su abuela, en Durango, México, adonde había viajado para reunirse con sus padres.

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Sin embargo, ellos ya no estaban en México, sino en un centro de detención migratoria.

Al enterarse de la enfermedad de su hijo, Norma e Isidoro González intentaron cruzar ilegalmente la frontera para verlo.

Debido a antecedentes de una deportación ocurrida en el 2011, los padres de Kevin no lograron obtener una visa humanitaria ni de turista para viajar a Estados Unidos.

Cuando intentaban cruzar la frontera, fueron interceptados por autoridades migratorias y, desde el pasado 14 de abril, permanecían en el Centro Correccional de Florence, Arizona.

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Hasta entonces, el único contacto con Kevin lo había tenido su madre, quien logró hablar con él por videollamada desde el centro de detención.

Sin embargo, el pasado 7 de mayo, un juez migratorio ordenó la liberación de los padres de González.

Ese mismo día resolvió la repatriación de Norma e Isidoro, quienes el 8 de mayo cruzaron hacia México por Nogales, Sonora.

Fue la tarde del 9 de mayo, en la casa de la abuela de Kevin, en Durango, cuando el joven finalmente pudo reencontrarse con sus padres.

Entre llanto y abrazos, la familia González no pudo contener la emoción por volver a reunirse, luego de las dificultades que Norma e Isidoro enfrentaron para llegar hasta él.

Kevin González falleció el 10 de mayo, Día de la Madre, acompañado de sus padres.

Lea también: “Es como si no existiera”: el caso del español detenido por el ICE y lleva medio año en un centro de detención

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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