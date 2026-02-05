La imagen del poder estadounidense cambia bajo el mandato de Trump

El impacto del ostentoso recorte de la ayuda exterior por parte del presidente Donald Trump se puede medir en vidas humanas. Ha transcurrido aproximadamente un año desde el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), principal entidad humanitaria de ese país. La medida sacudió el sistema humanitario internacional y las cadenas de suministro de ayuda crucial para algunas de las comunidades más desfavorecidas del mundo. Los comedores sociales cerraron en Sudán, devastado por la guerra; los medicamentos esenciales no llegaron a los pacientes desesperados en la República Democrática del Congo.

Cientos de personas probablemente murieron como resultado. A medida que Estados Unidos recortaba sus gastos humanitarios, otros importantes países donantes también redujeron sus contribuciones. Un estudio publicado esta semana por la revista médica británica Lancet proyecta 9.4 millones de muertes adicionales para el 2030, si persisten las tendencias actuales. “El estudio ofrece un panorama preliminar de cómo las reducciones de financiación de Estados Unidos y otros países occidentales podrían anular décadas de avances en materia de salud, lo que provocaría un aumento repentino del VIH/sida, la malaria y el hambre en los países en desarrollo”, explicó mi colega Chico Harlan.

La administración Trump no se disculpa en absoluto por sus acciones. El Departamento de Estado declaró a Harlan que “algunos estudios recientes se basan en ideas obsoletas, insistiendo en que el viejo e ineficiente sistema de desarrollo global es la única solución al sufrimiento humano. Esto simplemente no es cierto”. “En lugar de ayudar a los países receptores a ayudarse a sí mismos”, decía la declaración, “el antiguo sistema creó una cultura global de dependencia, agravada por una ineficiencia y un despilfarro considerables. Esto ha llevado a los donantes para el desarrollo de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, a reconsiderar su enfoque de la ayuda exterior”. El desmantelamiento de Usaid fue el preludio de otras disrupciones trumpistas en el escenario mundial.

La Casa Blanca inició guerras comerciales contra adversarios y aliados por igual, se retiró de innumerables instituciones internacionales y, en diversos momentos, ha amenazado los cimientos de la alianza transatlántica. Trump y sus aliados presentaron sus acciones como un ajuste de cuentas necesario con un orden mundial de posguerra que ya no operaba en beneficio de Estados Unidos. Stephen Miller, un destacado funcionario ultranacionalista de la Casa Blanca, caracterizado por algunos como el "primer ministro" de Trump, rechazó la necesidad estadounidense de involucrarse en "sutilezas internacionales" y proclamó el regreso a un mundo "gobernado por la fuerza, gobernado por la fuerza, gobernado por el poder". Esa filosofía ha calado hondo en lo que queda del aparato humanitario del gobierno estadounidense.

“Desde la eliminación de USAID, Estados Unidos ha presentado una nueva estrategia de salud global "América Primero" y ha alcanzado acuerdos bilaterales de salud con algunos países en desarrollo”, informó Harlan. “Y este tipo de trabajo podría verse impulsado si el Congreso aprueba un proyecto de ley de gastos que destinaría US$9 mil 400 millones a la salud internacional en el año fiscal 2026. Esa suma es más del doble de lo que había solicitado el gobierno, pero representa un retroceso respecto a los presupuestos de US$12 mil 400 millones para el 2024 y el 2025”.



Pero los críticos ven este cambio como un indicio de un retroceso más amplio de la postura tradicional de Estados Unidos en el mundo, una posición de liderazgo y cooperación que cimentó décadas de primacía y prosperidad estadounidense. Este retroceso, que incluye la desintegración de Usaid, deja un vacío que ningún otro país puede llenar. "Es el desmantelamiento de una arquitectura que tardó 80 años en construirse", lamentó en un comunicado Rajiv Shah, presidente de la Fundación Rockefeller y líder de Usaid durante cinco años bajo la presidencia de Barack Obama. "La magnitud de los recortes y la magnitud de la reducción superan con creces la magnitud de la filantropía para intervenir y resolver el problema".

Los acontecimientos de las últimas semanas han puesto de relieve la sensación de una nueva realidad que configura los asuntos globales. Como informé desde Davos, Suiza, el mes pasado, el resto del mundo ha aceptado la ruptura del orden imperante y se está adaptando en consecuencia. Canadá y los aliados más cercanos de Estados Unidos en Europa intentan diversificar sus intereses más allá de Estados Unidos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, describió a los Estados Unidos de Trump como una gran potencia abusiva, comparable a una autocracia como China.

Mientras tanto, los gobiernos europeos se preparan para implementar prohibiciones en las redes sociales para menores, medidas que han provocado la ira de los oligarcas tecnológicos de Silicon Valley cercanos a la Casa Blanca, como Elon Musk, de X, así como de destacados funcionarios de Trump. Las encuestas de opinión han mostrado un desplome en la aprobación pública de Estados Unidos en países de todo el mundo. En Foreign Affairs, Stephen Walt, un realista de relaciones internacionales de la Universidad de Harvard, sostiene que la gran estrategia del segundo mandato de Trump puede describirse como “hegemonía depredadora”, un enfoque cuyo principal propósito “es utilizar la posición privilegiada de Washington para extraer concesiones, tributos y muestras de deferencia tanto de aliados como de adversarios, buscando ganancias de corto plazo en lo que ve como un mundo puramente de suma cero”.

Desde la eliminación de USAID, Estados Unidos ha presentado una nueva estrategia de salud global "América Primero" y ha alcanzado acuerdos bilaterales de salud con algunos países en desarrollo.

Si bien esto podría permitirle a Trump presumir de numerosas pequeñas victorias en el ámbito global, Walt sugiere que oculta lo que cimentó el poder estadounidense: el "puño de acero" de Washington siempre estuvo envuelto en "un guante de seda". Pero quitarse los guantes —recortar compromisos de principios, presionar a los aliados, socavar las instituciones internacionales— no ayudará a Estados Unidos a largo plazo, especialmente en un momento en que la atención geopolítica recae de lleno en el auge de las llamadas "potencias intermedias" que se asientan en el escenario mundial.



La hegemonía depredadora de Trump “es inadecuada para un mundo de varias grandes potencias en competencia, especialmente uno en el que China es un par económico y militar”, concluyó Walt. “Si continúa definiendo la estrategia estadounidense en los próximos años, la hegemonía depredadora debilitará tanto a Estados Unidos como a sus aliados, generará un creciente resentimiento global, creará oportunidades tentadoras para los principales rivales de Washington y dejará a los estadounidenses menos seguros, menos prósperos y menos influyentes”.