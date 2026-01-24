Donald Trump dominó Davos. Pero el canadiense Mark Carney fue la estrella.

Los días de fanfarronería de Trump sobre Groenlandia —acentuados por la amenaza de nuevos aranceles a los aliados europeos y maniobras como la de legisladores republicanos cortando un pastel con forma de dicha isla— convirtieron su discurso del miércoles en un evento de gran importancia, con multitudes de dignatarios esperando abrirse paso a codazos en el salón de plenos. Un ejecutivo británico que logró conseguir un asiento me dijo más tarde que quería estar en la sala, “aunque solo fuera porque ver a Trump en la naturaleza es como una experiencia zoológica”. En su divagatorio discurso en la reunión anual de las élites políticas y empresariales, el presidente estadounidense se retractó de su postura maximalista sobre Groenlandia, insistiendo en que su país no tomaría la isla danesa semiautónoma por la fuerza.

Posteriormente, tras reunirse con el secretario general de la Otán, Mark Rutte, abandonó sus amenazas arancelarias y afirmó que existía un marco para algún tipo de acuerdo que satisfaría sus preocupaciones sobre la seguridad en el Ártico. Luego, el jueves, los convocantes en Davos volvieron a darle protagonismo a Trump para la ostentosa inauguración de su Junta de la Paz, que la Casa Blanca ha promocionado como una herramienta para resolver conflictos globales con un alcance comparable al de las Naciones Unidas. Líderes o altos funcionarios de otros 19 países respaldaron a Trump durante la ceremonia mientras firmaba el acta fundacional de la entidad.

Los lugartenientes de Trump, entre ellos su yerno Jared Kushner; el secretario de Estado, Marco Rubio, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se turnaron para elogiar los logros de Trump. El presidente de EE. UU: abandonó Davos poco después, llevándose consigo el frenesí mediático. Pero a pesar de todo el oxígeno que pareció absorber en las alturas, puede que no haya tenido el mayor impacto. Esa distinción le corresponde al primer ministro canadiense, Mark Carney, cuyo discurso del martes fue ampliamente considerado como el momento decisivo de la semana.

Carney, quien llegó a Davos tras una gira por China y Catar, pronunció un discurso que confrontó directamente el mundo forjado por la presidencia de Trump. Instó a sus homólogos de Davos a "vivir con la verdad" y "dejar de invocar el orden internacional basado en reglas como si aún funcionara como se anuncia". Describió las devociones sobre el orden de posguerra que muchos líderes occidentales solían invocar como una "ficción" conveniente que resultó "útil", incluso cuando "los más fuertes se eximen cuando les conviene", un guiño a los errores de Estados Unidos en las últimas décadas, incluyendo quizás la invasión de Irak en el 2003.

Carney instó a sus homólogos a avanzar. "Llamémoslo por su nombre: un sistema de creciente rivalidad entre grandes potencias, donde las más poderosas persiguen sus intereses utilizando la integración económica como coerción", declaró. El momento, marcado entonces por las amenazas de Trump sobre Groenlandia, marcó una "ruptura", afirmó, y exigió a otros países diversificar sus intereses para protegerse de la incertidumbre y construir nuevas coaliciones y alianzas. “Las potencias intermedias deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”, advirtió. “…En un mundo de rivalidad entre grandes potencias, los países intermedios tienen una opción: competir entre sí por favores o combinarse para crear una tercera vía con impacto”, añadió.

Los participantes en Davos elogiaron la solidez y la claridad de la postura de Carney. “Sabemos que refleja un cambio en el orden global que casi todos hemos visto venir cada vez más en los últimos años, pero ningún líder gubernamental importante estaba dispuesto a decirlo realmente”, me dijo Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group, una consultora de riesgo geopolítico, y añadió que “la gente recordará —el discurso— durante mucho tiempo”. “Fue el único discurso de los líderes que vi que, con peso y seriedad moral, expresó el shock que muchos de nosotros estamos sintiendo aquí”, afirmó Adam Tooze, un historiador económico y popular podcaster que moderó una difícil conversación con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Wolfgang Ischinger, exdiplomático alemán y decano de la política exterior europea, coincidió. Describió las declaraciones de Carney como "absolutamente admirables" y afirmó que "algunos se preguntan: ¿Por qué no podemos invitar a Canadá a ser miembro de la UE?". Carney, un afable exbanquero central, estaba en cierto modo hecho para brillar en Davos. "Pronunció un discurso brillante, memorable, y también creo que es un discurso que alguien como Donald Trump respeta", me dijo Anthony Scaramucci, asiduo a Davos y quien fue brevemente director de comunicaciones de Trump en la Casa Blanca. "Y mi recomendación a los líderes europeos es que llamen a Mark; está disponible para coaching de liderazgo ejecutivo".

Trump parecía haber sido informado sobre el discurso de Carney y su entusiasta acogida. "Canadá vive gracias a Estados Unidos; recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones", indicó con tono algo sombrío desde el podio de Davos, el miércoles. Y el jueves, en una publicación en redes sociales dirigida a Carney, Trump añadió que retiraba la invitación de Canadá a la Junta de la Paz. La sensación de "ruptura" que destacó Carney fue compartida por muchos otros en Davos. "Lo que ha surgido en muchas de las sesiones a las que he asistido es que nos encontramos en una nueva realidad", afirmó Eswar Prasad, economista de la Universidad de Cornell. "No se trata de un ciclo que vaya a volver a cierta normalidad".

Pero lo que augura para la cooperación internacional y las crisis temáticas del FEM, como el cambio climático y la desigualdad social, es más incierto. "Una de las razones por las que el discurso de Mark Carney fue importante fue que reivindicó la iniciativa de los países que desean abordar estos desafíos con base en principios compartidos", me dijo David Miliband, presidente y director ejecutivo del Comité Internacional de Rescate, una organización humanitaria. "La geopolítica actual no se trata solo del poder de los titanes. El ascenso de las potencias intermedias y su influencia colectiva es una posible vía para abordar problemas que serán graves si no se abordan".

Comfort Ero, directora del grupo de expertos International Crisis Group, lamentó que fuera necesaria una amenaza a la soberanía de un país europeo para que un importante líder occidental denunciara "lo que estaba en juego y lo que el resto del mundo había estado atravesando para reconocer la desigualdad, la ilusión, la sensación de que el orden basado en reglas estaba allí en términos del marco", dijo, pero no en la práctica real.

“Estamos observando el desarrollo de la historia, pero podemos elegir si queremos que se convierta en una carrera hacia el abismo o si priorizaremos la protección de lo que hemos construido en las últimas décadas, que es el sistema multilateral de comercio”, me dijo Jumoke Oduwole, ministra de Industria, Comercio e Inversión de Nigeria. Añadió que el discurso de Carney la infundió esperanza. “Este es uno de los momentos de Davos que me ha hecho sentir que todos miran al mundo y cómo podemos unirnos”, dijo. “Todos se miran con nuevos ojos”.