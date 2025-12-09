Los detalles del caso de la menor migrante que tuvo que ser su “propia abogada” en un tribunal de Tucson

Son varios los casos que se han registrado en EE. UU. de menores que deben comparecer ante un juez debido a su situación migratoria.

Univisión cita el caso de Lucy, una menor que ingresó a EE. UU. sin la compañía de sus padres y que ahora debe comparecer ante un juez en Tucson, Arizona, sin una figura legal y sin hablar inglés.

El medio afirma que Lucy tuvo una audiencia en agosto del 2025, mientras que en la segunda, ocurrida en noviembre, contó con el acompañamiento de una abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Florence, llamada Ana Islas. Sin embargo, Islas no es su representante legal, sino que la acompañó durante el proceso.

Univisión cita a medios como The Copper Courier, en donde se afirma que los abogados de dicho proyecto han recibido más solicitudes para apoyar a menores migrantes sin respaldo legal ni familiar.

El medio señala que el 24 de noviembre Lucy llegó a la corte de Tucson, después de que otros seis menores debieron comparecer ante el juez.

En total, 25 menores habrían llegado ese día ante la jueza del tribunal de inmigración del condado de Pima, en Tucson, Arizona.

"Para tranquilizar a la pequeña, la abogada le dio un oso de peluche y explicó ante la jueza el caso; además, Islas ayudó a Lucy a sentarse en la silla, pues ella no la alcanzaba por sí misma", afirmó Univisión.

La jueza aplazó la audiencia de Lucy hasta marzo del 2026.

