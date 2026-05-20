Manifiesto, más de 30 armas y víctimas identificadas: revelan detalles del tiroteo en una mezquita de San Diego

Las autoridades federales de Estados Unidos revelaron nuevos detalles sobre el tiroteo registrado en una mezquita de San Diego, California, donde tres miembros del Centro Islámico fueron asesinados por dos adolescentes que, según investigadores, se radicalizaron en internet y mantenían una ideología basada en el odio racial y religioso.

El FBI informó que durante los allanamientos relacionados con el caso fueron localizadas más de 30 armas de fuego, entre ellas pistolas, rifles, escopetas, municiones, equipo táctico y una ballesta, además de escritos descritos como una especie de manifiesto vinculado al ataque.

Las víctimas fueron identificadas como Amin Abdullah, Mansour Kaziha y Nader Awad, según confirmó el imán del Centro Islámico de San Diego, Taha Hassane.

Guardia evitó una tragedia mayor

Las autoridades señalaron que Amin Abdullah trabajaba como guardia de seguridad de la mezquita desde hacía más de una década y que sus acciones evitaron que el ataque alcanzara áreas donde se encontraban alrededor de 140 niños.

“El guardia de seguridad se percató inmediatamente de la amenaza y comenzó a disparar contra los sospechosos”, explicó Scott Wahl, jefe de la Policía de San Diego.

Agentes de la Policía de San Diego resguardan el Centro Islámico tras el tiroteo que dejó cinco fallecidos en California. (Foto Prensa Libre: EFE)

Según las investigaciones, Abdullah activó el protocolo de cierre de emergencia y enfrentó a tiros a los atacantes, lo que permitió retrasar su avance hacia el interior del recinto religioso.

Las autoridades indicaron que las otras dos víctimas intentaron distraer a los atacantes corriendo hacia el estacionamiento, donde posteriormente fueron asesinadas.

FBI investiga radicalización en internet

Mark Remily, agente especial del FBI en San Diego, informó que los sospechosos, de 17 y 18 años, se conocieron en línea y compartían discursos de odio dirigidos contra distintas religiones y grupos raciales.

El funcionario señaló que el supuesto manifiesto recuperado durante la investigación contenía referencias a múltiples ideologías extremistas y evidencias de una “retórica de odio generalizada”.

“Los atacantes parecen haberse radicalizado a través de internet”, afirmó Remily durante una conferencia de prensa.

Los investigadores también analizan dispositivos electrónicos y equipos decomisados para determinar si los sospechosos planeaban otros ataques.

Cronología del ataque

Horas antes del tiroteo, la madre de uno de los adolescentes alertó a la Policía de San Diego sobre el comportamiento de su hijo, a quien describió con tendencias suicidas y reportó como desaparecido.

De acuerdo con las autoridades, la mujer informó que varias armas y el vehículo familiar habían desaparecido, por lo que se activó una búsqueda urgente.

Personal de seguridad y policías responden al tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, donde murieron tres personas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Poco después, a las 11.43 horas del lunes, se reportó el ataque armado en el Centro Islámico de San Diego, una mezquita que también alberga una escuela.

Los dos sospechosos fueron encontrados posteriormente dentro de un vehículo cerca del lugar con heridas de bala autoinfligidas, indicaron las autoridades.

Crecen preocupaciones por crímenes de odio

El tiroteo ocurrió en medio de crecientes amenazas y ataques contra comunidades musulmanas y judías en Estados Unidos desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

Organizaciones musulmanas estadounidenses señalaron que la retórica antimusulmana ha aumentado en el país durante los últimos meses.

El Centro Islámico de San Diego, considerado la mezquita más grande del condado, también alberga la escuela Al Rashid, dedicada a la enseñanza del idioma árabe y estudios islámicos. Con información de N+ Univision.

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