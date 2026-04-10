Muere Eliot Engel, excongresista de EE. UU. e impulsor de la Lista Engel

El excongresista Eliot Engel, quien representó al Bronx durante 16 mandatos y presidió el Comité de Asuntos Exteriores, falleció el 10 de abril en un hospital de Nueva York a los 79 años debido a complicaciones por la enfermedad de Parkinson, confirmó su familia, que además destacó su trayectoria de más de cuatro décadas en el servicio público, durante las cuales se consolidó como una figura influyente del Partido Demócrata, especialmente en temas de política internacional, derechos humanos y legislación sanitaria en Estados Unidos.

Engel fue una figura influyente dentro del Partido Demócrata y tuvo un papel destacado en la política exterior de Estados Unidos, con incidencia en temas de derechos humanos y relaciones internacionales.

Trayectoria y perfil político

Elegido en 1988 tras derrotar al veterano Mario Biaggi, Engel representó durante 16 legislaturas a distritos del Bronx y el condado de Westchester. Con el tiempo, se consolidó como un referente en política exterior y en el 2019 asumió la presidencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

A sus 79 años, ha fallecido el ex congresista Eliot Engel, demócrata de Nueva York. Durante 30 años representó el distrito que incluye porciones del norte del Bronx y del Condado de Westchester, con electorado dominicano.



Pasó muchos años en la Comisión de Relaciones… pic.twitter.com/DFRR2dvqsf — Ito Bisonó (@itobisono) April 11, 2026

Durante su carrera respaldó la Ley de Atención Médica Asequible, promovió reformas en salud pública y apoyó iniciativas para reducir la dependencia energética del petróleo extranjero. También fue un firme defensor de Israel y tuvo un papel activo en la política de Estados Unidos hacia los Balcanes, en especial en apoyo a Kosovo.

Caída política en 2020

Tras más de tres décadas en el Congreso, Engel perdió las primarias demócratas en el 2020 frente a Jamaal Bowman, en medio de críticas por su ausencia en su distrito durante la pandemia de covid-19.

Su campaña también se vio afectada por un comentario captado por un micrófono abierto durante una conferencia tras las protestas por el asesinato de George Floyd, cuando dijo: “Si no tuviera primarias, no me importaría”, lo que provocó rechazo dentro de su partido.

Influencia internacional y vínculo con Centroamérica

Engel tuvo un papel relevante en la política exterior estadounidense, incluyendo la promoción del Protocolo Harkin-Engel, enfocado en combatir el trabajo infantil a nivel global.

Eliot Engel was a giant of New York politics and one of the greatest champions the Bronx has ever had in Congress. He served for more than three decades with unyielding dedication, fighting for his constituents and standing up for democracy around the world.



He was a trailblazer… — Rep. Ritchie Torres (@RepRitchie) April 10, 2026

En el ámbito regional, impulsó la creación de la Lista Engel, un informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos que señala a actores vinculados con corrupción y acciones antidemocráticas en países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras, así como en otras naciones de la región como Nicaragua.

Este mecanismo contempla sanciones como la cancelación de visas y se convirtió en una herramienta de presión diplomática en temas de transparencia y fortalecimiento institucional, con impacto directo en funcionarios, políticos y empresarios señalados en estos países.

Chairman Eliot Engel was a fighter for democracy and human rights around the world. I was grateful to travel with him to North Korea in 2003 where we saw firsthand the tyranny and oppression of the communist regime. As the author of the Caesar Act he also fought hard for the… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) April 10, 2026

Datos clave

Más de 44 años de servicio público

16 mandatos en el Congreso de Estados Unidos

Presidente del Comité de Asuntos Exteriores (2019-2021)

Impulsor de la Lista Engel

Referente en política exterior y derechos humanos

La carrera de Eliot Engel combinó la política local en Nueva York con una marcada influencia internacional, especialmente en regiones como los Balcanes y Centroamérica, donde sus iniciativas, como la Lista Engel, incidieron en la agenda anticorrupción y en las relaciones entre Estados Unidos y países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, consolidando su legado en la política exterior estadounidense.