Mujer embarazada es asesinada de 70 puñaladas en Ilinois tras cita pactada en Facebook Marketplace

Una transacción pactada en Facebook Marketplace terminó en uno de los crímenes más violentos ocurridos recientemente en Illinois. Eliza Morales, una mujer hispana de 30 años y con seis meses de embarazo, fue asesinada de 70 puñaladas dentro de su apartamento en Downers Grove, Illinois. El presunto responsable, Nedas Revuckas, enfrenta múltiples cargos, entre ellos homicidio intencional de un bebé no nacido, según una publicación de Univisión Chicago,

Un crimen atado a una venta en línea

De acuerdo con un informe judicial citado por Univision Chicago, el crimen ocurrió el lunes 26 de enero en un apartamento ubicado en la cuadra 2300 de Ogden Avenue, Downers Grove. El esposo de Morales había publicado en Facebook la venta de una camioneta Ford Ranger, modelo 1994. Revuckas respondió al anuncio, recogió el vehículo el sábado y el lunes volvió al domicilio para completar el trámite de entrega de placas y factura.

Ese día, Morales estaba sola con su perro. Tras dejar entrar al joven al apartamento, cámaras de vigilancia registraron un forcejeo. Minutos después, comenzó a salir humo del lugar. Los bomberos evacuaron el edificio y encontraron el cuerpo de la víctima con múltiples heridas punzocortantes, la mayoría en la cabeza y el cuello.

El crimen fue descubierto luego de que bomberos y policías acudieran a atender un incendio en el lugar. Al encontrar a Eliza, las autoridades notaron que presentaba 70 puñaladas. (Foto: Prensas Libre, Univisión Chicago).

Violencia, incendio y maltrato animal

Según el reporte de la corte, Revuckas utilizó un destornillador —que él mismo pidió prestado— para atacar a Morales, enfurecido por el estado del vehículo. Además de confesar el crimen, admitió haber iniciado el incendio al colocar objetos sobre la estufa y herido gravemente al perro de la familia, que intentó defender a su dueña.

El animal fue apuñalado entre los ojos y pateado, pero logró escapar por una puerta corrediza. Posteriormente, fue llevado a un hospital veterinario.

Revuckas fue detenido ese mismo día en la vivienda que compartía con su novia en Westmont. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel del Condado de DuPage.

En su contra pesan los siguientes cargos:

Asesinato en primer grado.

Homicidio intencional de un bebé no nacido.

Robo a mano armada.

Incendio provocado.

Maltrato animal.

Durante la vigilia, una de las tías de Eliza, visiblemente afectada, expresó el profundo dolor de la familia. (Foto: Prensa Libre, Univisión, Chicago).

Durante la audiencia, el juez dictaminó que Revuckas no podrá enfrentar el proceso en libertad, al considerarlo un riesgo para la comunidad. La próxima comparecencia fue fijada para el 18 de febrero.

Cronología del crimen, según autoridades

Sábado 24 de enero : El esposo de Morales publica el anuncio de venta.

: El esposo de Morales publica el anuncio de venta. Mismo día : Revuckas recoge la camioneta en la vivienda.

: Revuckas recoge la camioneta en la vivienda. Lunes 26 de enero, 17.30 horas : Revuckas llega al apartamento a retirar placas y factura.

: Revuckas llega al apartamento a retirar placas y factura. 17.47 horas : Cámaras registran forcejeo en la puerta.

: Cámaras registran forcejeo en la puerta. 18.09 horas : Se detecta humo; se reporta incendio.

: Se detecta humo; se reporta incendio. Ese mismo día: Revuckas es detenido en su domicilio.

Vigilia y pedido de justicia

Familiares, amigos y vecinos realizaron una vigilia frente al apartamento de Morales para exigir justicia por su muerte y la del bebé que esperaba. “Le cortaron la vida y no solamente a ella, sino a su bebé”, expresó una tía de la víctima. Fuente de la información: Univision Chicago.