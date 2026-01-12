Narcotráfico, migrantes e intervención de EE. UU.: los temas que abordaron Sheinbaum y Trump por teléfono

La negativa a una intervención militar de Estados Unidos a México, la próxima revisión del tratado comercial, así como el rechazo a los ataques a Venezuela por parte de Washington fueron los temas que abordaron la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump , durante la llamada que sostuvieron este lunes.

“Hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido en 50 % el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La conversación telefónica ocurrió en medio de las tensiones por las declaraciones de Trump, quien en días pasados había amenazado con posibles ataques terrestres a los carteles del narcotráfico en México.

“Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas, dijimos: “Bueno, pues hasta ahora vamos muy bien“, aseguró la mandataria, al tiempo que subrayó que defendió la soberanía nacional ante Trump.

“Lo entendió, fue una conversación muy amable y acordamos que se siguiera trabajando conjuntamente”, precisó.

Esta fue la primera conversación entre Sheinbaum y Trump desde que el mandatario estadounidense amenazase con ataques terrestres a México contra los carteles que, según él, gobiernan el país vecino; y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela donde se capturó al presidente, Nicolás Maduro, y esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico entre otros delitos en Nueva York.

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en… pic.twitter.com/u0aNcSINtF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

Diálogo directo

En ese sentido, la mandataria afirmó que el diálogo directo con Trump ha sido clave para manejar las cuestiones más sensibles de la relación bilateral.

Subrayó, asimismo, que el comercio también fue uno de los temas que se tocaron en la conversación, la cual no se prolongó más allá de 15 minutos, y que se da ante la próxima revisión del tratado comercial de América del Norte y los aranceles impuestos a sectores estratégicos.

“Los dos temas más importantes es uno: viene ya la revisión del tratado comercial y es muy importante que se sienten las bases, igual que el tema de las tarifas que todavía tenemos nosotros, respecto a automóviles, acero y aluminio”, indicó.

Añadió que México busca avanzar hacia mejores condiciones en ambos frentes, a la vez que agregó que otro punto relevante es la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

"Donald Trump":

Porque Sheinbaum habló sobre su llamada con el presidente de Estados Unidos https://t.co/fLzceNLRRK pic.twitter.com/UkMO8eEfyk — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 12, 2026

“Y por supuesto el tema de nuestros paisanos allá, que es muy importante”, subrayó en referencia al endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU., donde residen más de 10 millones de mexicanos.

La mandataria defendió la comunicación constante con Trump, con quien dijo haber sostenido más de 15 llamadas.

“Yo creo que es muy importante tener comunicación personal, un diálogo. Hasta ahora nos ha ayudado mucho”, afirmó, al tiempo que reconoció que existen desacuerdos entre ambos gobiernos, lo que no significa que dejen de ser vecinos y socios comerciales.

Lea también: Trump afirma que México obedece a EE. UU. y Sheinbaum le contesta