“No estamos contentos”: qué hará Trump con Irán tras estar en desacuerdo con las negociaciones

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este 27 de febrero que aún no tiene definido qué hacer con Irán, tras afirmar que "no está contento" con cómo se han llevado las negociaciones del programa nuclear del país persa.

"Aún no hemos tomado una decisión final. No estamos precisamente contentos con la forma en la que han negociado", dijo Trump ante varios medios en la Casa Blanca.

Sin embargo, el mandatario reiteró que Irán "no debe tener armas nucleares".

Cuando fue cuestionado acerca de si Washington va a forzar un cambio de régimen en Irán, Trump negó que ya se haya tomado una decisión al respecto.

"Podría o no podría haberlo, aún no lo sabemos", aseveró Trump.

"No están dispuestos a darnos lo que necesitamos. No me entusiasma", dijo el mandatario, y agregó que este 27 de febrero habrá más conversaciones sobre el programa nuclear, sin precisar detalles.

Exclusive: Trump Tells Kurdistan24 He's 'Not Exactly Happy' with Iran Talks, No Final Decision If They Fail.



Read More: https://t.co/u0epy98DYZ pic.twitter.com/6PmxDy3P9z — Kurdistan 24 English (@K24English) February 27, 2026

EE. UU. e Irán mantuvieron ayer, jueves, en Ginebra una tercera ronda de negociaciones nucleares en las que Teherán consideró que se produjeron “buenos avances”, mientras que Washington apenas se ha pronunciado al respecto.

Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el lunes en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Washington exige enriquecimiento cero de uranio por parte de Irán y que limite el alcance de sus misiles, puntos a los que se niega Teherán, que solo acepta recortes en su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones.

