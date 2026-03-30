Por qué México enviará a la CIDH el caso de un inmigrante que falleció bajo custodia del ICE en California

El pasado 27 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó sobre la muerte de un inmigrante mexicano dentro de un centro de detención en California, bajo custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Medios como CNN indicaron que la Secretaría mexicana, mediante un comunicado, detalló que el fallecimiento del inmigrante ocurrió el 25 de marzo y que las causas de su muerte aún están en investigación.

La entidad mexicana afirmó que la persona había sido trasladada desde un centro de procesamiento a un hospital de Victorville, California, donde falleció.

Este 30 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de los inmigrantes mexicanos dentro de diferentes centros de detención del ICE, tras este fallecimiento.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum afirmó que llevará el caso de los inmigrantes mexicanos a la CIDH. A su vez, su gobierno entregará a EE. UU. cartas para quejarse de la "deficiente atención médica" en los centros del ICE.

El Gobierno de México también planea enviar cartas a diferentes legisladores federales de California, así como al fiscal estatal y al gobernador, Gavin Newsom.

🚨 OJO: México llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de las muertes de connacionales bajo custodia del ICE, confirma Sheinbaum. pic.twitter.com/OjIvzrv99X — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 30, 2026

"Hoy, el subsecretario para América del Norte (Roberto Velasco) abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson", añadió la presidenta.

A su vez, funcionarios mexicanos afirmaron que sostendrán una reunión con los familiares del inmigrante fallecido en Los Ángeles, así como con organizaciones de derechos humanos, para "detonar apoyo a nivel comunitario".

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, se han registrado aproximadamente 177 mil mexicanos detenidos, de los cuales 14 han fallecido bajo la custodia del ICE.

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