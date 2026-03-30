Por qué México enviará a la CIDH el caso de un inmigrante que falleció bajo custodia del ICE en California

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Por qué México enviará a la CIDH el caso de un inmigrante que falleció bajo custodia del ICE en California

El pasado 27 de marzo las autoridades de México informaron del caso de un inmigrante que falleció en un centro de detención en California y bajo custodia del ICE.

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Agentes del ICE de EE. UU. prestan apoyo a los agentes de la TSA durante el cierre del DHS

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) patrulla el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en medio de los atascos provocados por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el distrito de Queens de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 23 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 27 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó sobre la muerte de un inmigrante mexicano dentro de un centro de detención en California, bajo custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Medios como CNN indicaron que la Secretaría mexicana, mediante un comunicado, detalló que el fallecimiento del inmigrante ocurrió el 25 de marzo y que las causas de su muerte aún están en investigación.

La entidad mexicana afirmó que la persona había sido trasladada desde un centro de procesamiento a un hospital de Victorville, California, donde falleció.

Este 30 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de los inmigrantes mexicanos dentro de diferentes centros de detención del ICE, tras este fallecimiento.

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Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum afirmó que llevará el caso de los inmigrantes mexicanos a la CIDH. A su vez, su gobierno entregará a EE. UU. cartas para quejarse de la "deficiente atención médica" en los centros del ICE.

El Gobierno de México también planea enviar cartas a diferentes legisladores federales de California, así como al fiscal estatal y al gobernador, Gavin Newsom.

"Hoy, el subsecretario para América del Norte (Roberto Velasco) abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson", añadió la presidenta.

A su vez, funcionarios mexicanos afirmaron que sostendrán una reunión con los familiares del inmigrante fallecido en Los Ángeles, así como con organizaciones de derechos humanos, para "detonar apoyo a nivel comunitario".

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, se han registrado aproximadamente 177 mil mexicanos detenidos, de los cuales 14 han fallecido bajo la custodia del ICE.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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