Por qué Petro entregó a Trump una lista de capos del narco que viven fuera de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una lista con nombres de grandes capos del narcotráfico que residen fuera del territorio colombiano.

Durante una rueda de prensa tras su reunión con Trump en Washington, Petro afirmó: “La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (…) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos”.

Esta fue la primera reunión entre ambos mandatarios y se desarrolló en la Casa Blanca, Washington, en medio de un contexto de tensiones bilaterales por la estrategia antidrogas.

¿Qué buscan ambos presidentes?

Postura de Petro: Petro defendió su política de sustitución de cultivos de coca y su enfoque en atacar a los grandes capos en lugar de criminalizar a los campesinos. También criticó los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), utilizados por Washington para señalar a Colombia por una supuesta falta de cooperación.

Aseguró que propuso una verificación científica independiente de esas cifras y pidió ayuda para capturar a jefes narcos.

Postura de Trump: Trump, por su parte, aseguró que el diálogo fue positivo: “Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido”, afirmó el presidente estadounidense.

Agregó que están trabajando también en otros asuntos, “incluidas las sanciones”, sin especificar a cuáles se refería.

Contexto de la entrega

La cita ocurrió tras un año de fuertes desencuentros entre ambos, que incluyó la descertificación de Colombia como país cooperante en la lucha antidrogas y la inclusión de Petro y su familia en la lista de la OFAC. A pesar de ello, el encuentro tuvo un tono cordial y ambos destacaron avances en materia de cooperación.

Petro no detalló si Trump le solicitó métricas específicas de erradicación, ni si habló de su eventual salida de la Lista Clinton. En declaraciones posteriores, indicó que lo importante es sacar de ese listado a Colombia y Venezuela como países, no abordar casos personales.

Símbolos del encuentro

Petro mostró a la prensa una tarjeta escrita por Trump que decía: “Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia”, así como un ejemplar firmado del libro Trump: The Art of the Deal, dedicado con la frase: “Eres genial”.