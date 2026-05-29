Por qué un juez prohibió a Donald Trump rebautizar el Centro Kennedy, el mayor teatro de artes escénicas de Washington

Un juez federal de Estados Unidos resolvió este 29 de mayo que el presidente Donald Trump no puede rebautizar con su apellido el Centro Kennedy de Washington, el principal complejo de artes escénicas de la capital estadounidense. La decisión establece que el nombre de la institución solo puede ser modificado por el Congreso, por lo que ordenó retirar en un plazo de dos semanas la identificación colocada recientemente en el edificio.

El juez Casey Cooper concluyó que la ley que creó el Centro Kennedy establece de forma expresa que la institución debe conservar el nombre del expresidente John F. Kennedy, asesinado en 1963. En una resolución de 94 páginas, el magistrado señaló que la dirección del centro no tenía facultades para aprobar el cambio de nombre de manera unilateral.

"El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo", indicó Cooper al justificar la decisión judicial que frena una de las medidas impulsadas por la administración de Trump.

Juez también bloquea cierre del edificio

Además de impedir el cambio de nombre, el magistrado suspendió la decisión del Gobierno de Trump de cerrar durante dos años el emblemático recinto cultural para desarrollar trabajos de remodelación.

El Centro Kennedy tenía previsto suspender actividades a partir del próximo 4 de julio como parte del proyecto de renovación promovido por la Casa Blanca. Sin embargo, la medida quedó sin efecto mientras continúa el proceso judicial.

La decisión ocurre meses después de que Trump impulsara cambios en la dirección de la institución cultural tras regresar a la Casa Blanca en febrero del 2025. Desde entonces, varios directivos fueron sustituidos por personas vinculadas al Partido Republicano.

El proceso también provocó el rechazo de artistas y organizaciones culturales. Decenas de presentaciones fueron canceladas y algunos intérpretes anunciaron que no participarían en actividades organizadas por el centro mientras continuaran los cambios impulsados por la administración federal.

Caída en ventas y cancelaciones aumentan presión

El anuncio de las remodelaciones coincidió con una reducción en la venta de entradas y la cancelación de espectáculos programados para este año.

Según medios estadounidenses, la principal presentación artística prevista para la pasada celebración de Nochevieja también fue suspendida, mientras que el eventual cierre prolongado del recinto generó preocupación entre artistas, productores y trabajadores vinculados al sector cultural de Washington.

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