Qué “represalias” haría la UE contra EE. UU. tras las amenazas de Trump de adquirir Groenlandia

Tras las reiteradas ocasiones en que Donald Trump ha manifestado su interés en adquirir Groenlandia, bajo el argumento de "proteger" la isla de Rusia o China o por un tema de seguridad, los países de la Unión Europea han estudiado la posibilidad de adoptar represalias económicas contra EE. UU.

Además, otra de las medidas que plantea implementar la UE ante las amenazas de EE. UU. es el denominado instrumento anticoerción, que busca aplicar sanciones comerciales a países que "presionen a la UE para tomar una decisión determinada".

Fue este 19 de enero cuando se celebró una reunión de urgencia entre los embajadores de los Estados miembros de la UE. El próximo 22 de enero se llevará a cabo una cumbre extraordinaria para abordar este asunto.

Sin embargo, y a pesar de las acciones previstas, los embajadores de los países de la UE han optado por una vía de diálogo con Washington para desescalar la tensión.

No obstante, el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, afirmó que, en caso de que la vía diplomática fracase con EE. UU., "hay herramientas a nuestra disposición y están preparadas para responder".

Tributos

En relación con las sanciones económicas, la UE prevé aplicar tributos a EE. UU. por un valor de 93 mil millones de euros.

Los principales productos afectados por este paquete tributario serían la aviación, la maquinaria, los vehículos y productos agroalimentarios como el whisky bourbon, la mantequilla de cacahuete, los arándanos o el zumo de naranja.

Actualmente, esta lista de sanciones está suspendida hasta el próximo 6 de febrero. Si los miembros de la UE deciden no prorrogar la suspensión, se podría implementar desde el 7 de febrero.

Anticoerción

El instrumento anticoerción, también conocido como "bazuca comercial", entró en vigor en el 2023. Permite a la UE imponer sanciones comerciales a países que intenten presionarla para que adopte decisiones específicas.

"Se aplica en una situación en la que un país tercero intenta presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión determinada, aplicando o intentando aplicar medidas que afecten el comercio o la inversión", indica la UE.

Algunas de las restricciones contempladas pueden aplicarse a las importaciones y exportaciones a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, a los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o a su participación en licitaciones públicas.

¿Cómo se activan estas sanciones?

Su aplicación puede prolongarse varios meses, y las primeras represalias podrían tardar hasta un año en hacerse efectivas, aunque los plazos pueden acortarse si se quiere actuar con rapidez.

En primer lugar, la Comisión dispone de hasta cuatro meses para determinar si la UE enfrenta una coerción económica.

Una vez alcanzada esa conclusión, los países de la UE tienen un máximo de 10 semanas para ratificarla por mayoría cualificada, es decir, con el visto bueno de al menos 15 países que representen al 65% de la población.

