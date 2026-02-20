Reuniones y nuevos arrestos definen la era post-Maduro en Venezuela

En todo el país, cónyuges, hijos e incluso mascotas se han apresurado a reunirse con familiares recientemente liberados de prisión. En al menos un caso, una familia encontró a su ser querido tan desorientado por las duras condiciones carcelarias que no los reconoció. Algunos políticos de la oposición que han estado escondidos durante meses, temiendo la cárcel o algo peor, están regresando con cautela a la vida pública. Y algunos de los que huyeron del país están comenzando a regresar.

Los emotivos reencuentros se han dado a conocer en imágenes y videos que circulan ampliamente en las redes sociales en las últimas semanas, y se esperan más escenas en los próximos días, mientras el gobierno interino de Delcy Rodríguez intenta convencer a la administración de Trump de que está cooperando con sus demandas. En cuestión de semanas, el Gobierno reformó su política energética nacionalista, vigente durante más de dos décadas.

Y ahora los legisladores preparan la votación final sobre una ley de amnistía que podría allanar el camino para la liberación de algunos de los casi 850 disidentes que aún permanecen en prisión. También se espera el cierre de la infame prisión del Helicoide en Caracas, donde los detenidos han denunciado torturas y otros abusos desde hace tiempo. Las autoridades afirman que casi 900 personas han sido liberadas hasta la fecha, y organizaciones independientes solo han podido verificar la información de la mitad.

“Todo cambió después del 3 de enero”, declaró Stalin González, diputado opositor y miembro de la comisión de amnistía que elabora el proyecto de ley, en una entrevista en su oficina de Caracas. Aun así, dudó en afirmar que el Gobierno haya reducido definitivamente su aparato represivo. Los acontecimientos sugieren que los venezolanos podrían estar comenzando a superar años de miedo, en particular por la represión sin precedentes contra la disidencia que siguió a las controvertidas elecciones presidenciales de julio del 2024. Sin embargo, persiste el escepticismo sobre la perdurabilidad y la autenticidad de este cambio.

La semana pasada, las autoridades volvieron a arrestar al exlegislador Juan Pablo Guanipa pocas horas después de su liberación, acusándolo de haber violado las condiciones de su encarcelamiento al recorrer cárceles en Caracas con decenas de simpatizantes. Guanipa tiene prohibido dar declaraciones públicas y se encuentra confinado en su domicilio en Maracaibo, con un monitor electrónico en el tobillo, con dos agentes apostados permanentemente en el exterior. Desde Washington, la líder opositora María Corina Machado informó que su abogado, Perkins Rocha —también recientemente liberado—, enfrenta restricciones similares.

Aún no está claro si sus casos quedarían finalmente amparados por la amnistía. El proyecto de ley ha suscitado críticas de expertos, víctimas y familiares, quienes afirman que su alcance es limitado y da pie a una aplicación arbitraria. González dijo que es crucial que la ley de amnistía no solo libere a los presos políticos, sino que cierre totalmente cualquier proceso legal o investigación en su contra, garantizando, por ejemplo, que ningún exiliado sea arrestado al reingresar a Venezuela.

Estudiantes marcharon la semana pasada en Caracas y otras ciudades para exigir la liberación de los presos políticos y el fin del abuso de poder. Trabajadores y familiares de los detenidos se unieron a ellos. A diferencia de meses y años anteriores, el Gobierno no intentó sofocar las manifestaciones. Rodríguez expresó posteriormente su satisfacción por la posibilidad de que una juventud diversa y pluralista pudiera expresarse. Sin embargo, un líder estudiantil en Caracas, Miguel Ángel Suárez, afirmó más tarde que lo habían seguido con un automóvil en lo que describió como un “claro acoso” y parte de “las políticas represivas del Estado”.

En enero, Suárez confrontó a Rodríguez durante su visita a la Universidad Central de Venezuela, donde él preside la federación estudiantil, y exigió la liberación de profesores y compañeros detenidos, una medida que habría sido impensable antes del 3 de enero. En una inusual muestra de apertura al diálogo con la disidencia, la televisión estatal transmitió posteriormente imágenes del encuentro. Días después, también difundió imágenes de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, cuando visitaba una prisión donde se encuentran detenidos políticos, durante la cual también fue confrontado por familiares angustiados de los presos.

En enero se registraron 622 protestas pacíficas —un promedio de 21 al día—, lo que representa un aumento del 53% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En el 2025, la actividad de protesta había disminuido drásticamente a medida que las autoridades reforzaban su control tras las controvertidas elecciones del 2024. “La gente está empezando a salir a la calle para acelerar el proceso de democratización”, dijo Nicmer Evans, analista político y activista que fue parte de los liberados del Helicoide a principios de este año.

“Los hermanos Rodríguez no representan un cambio real. Representan la permanencia en el poder, pero con una pistola en la cabeza”, afirmó. Un mes después de las elecciones presidenciales de Venezuela del 2024, la veterana política opositora Delsa Solórzano se dio cuenta de que ya no podía permanecer en público. Agentes no identificados estaban apostados frente a su casa las 24 horas del día, vigilándola a ella y a su familia. Salió solo con lo puesto, dos rosarios y su cédula de identidad, y desaparecióde las calles donde había hecho campaña junto a Machado apenas unas semanas antes.

Sin tarjeta SIM, dependía del wifi y la electricidad para mantenerse conectada. Ocupaba sus horas escribiendo y estudiando, mientras seguía reuniéndose, debatiendo y elaborando planes de futuro con otros líderes de la oposición, reinventando la forma de hacer política sin aparecer en público. Cuando las autoridades interinas anunciaron, el 8 de enero, la liberación de los presos políticos, fue un momento emotivo para ella y otros que habían permanecido escondidos, y decidieron comenzar a regresar a la vida pública. “¿Qué sentíamos? Que podríamos volver a tener voz”, contó Solórzano en una entrevista telefónica, con la voz entrecortada.

La gente está empezando a salir a la calle para acelerar el proceso de democratización.

“Los venezolanos esperan que esto sea cierto, que esta nueva etapa realmente haya comenzado, que finalmente haya llegado el fin de la persecución, que finalmente haya llegado el fin del dolor”. El 5 de febrero, la reconocida locutora de radio Shirley Varnagy cerró los ojos y respiró hondo. Durante unos segundos, no habló. Se presionó el puente de la nariz, como para tranquilizarse, luego se puso los auriculares y miró hacia arriba. —Buenos días. Ya estoy de vuelta —dijo—. Estamos juntos de nuevo.

Después de cinco meses de silencio tras su informe sobre la nominación de Machado al Premio Nobel de la Paz, Varnagy estuvo nuevamente en vivo en su programa matutino. El momento llegó apenas un día después de que el corresponsal Álvaro Algarra, de la cadena pública internacional alemana DW, fuera sacado de su casa por la policía y detenido brevemente, un recordatorio de que, si bien las voces independientes vuelven a las ondas de radio, los políticos salen de sus escondites y los prisioneros son liberados, las tendencias represivas del gobierno no han desaparecido por completo.