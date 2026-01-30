Surge fricción entre Trump y oposición venezolana por regreso de Machado

La principal figura de la oposición de Venezuela hizo una solicitud solemne a los legisladores de la Cámara de Representantes durante una reunión a puertas cerradas en el Capitolio, la semana pasada: "Díganle al presidente que quiero regresar a Venezuela lo antes posible", dijo María Corina Machado, según notas tomadas por una persona en la sala y revisadas por The Washington Post. Su solicitud de que el mensaje fuera transmitido al presidente Donald Trump sugirió una desconexión entre Machado y la administración Trump, que ha elogiado el pragmatismo de la sucesora de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y se negó a proporcionar un cronograma para el regreso de Machado.

Los defensores de la lideresa de la oposición, que vieron el derrocamiento de Maduro por parte de Trump como un posible momento decisivo para el autogobierno, se han mostrado preocupados de que Washington pueda preferir la confiabilidad a la democracia. “El gobierno debería permitir el regreso de Machado”, declaró Diego Area, quien se vio obligado a abandonar Venezuela tras hacer campaña contra Maduro en las elecciones parlamentarias del 2015. “El gobierno debe usar su influencia para inducir la apertura política y la reforma estructural”. “El orden sin reformas solo pospone la inestabilidad”, afirmó Area, ahora presidente de Global Americans, un grupo de expertos centrado en América Latina.

Trump ha dejado claro que el objetivo principal de derrocar a Maduro no era el cambio democrático —el objetivo declarado de anteriores intentos fallidos de cambio de régimen en Estados Unidos—, sino controlar los recursos energéticos de Venezuela, que posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo. "Nos quedamos con el petróleo", declaró Trump al The New York Post a principios de este mes. La Casa Blanca, el Departamento de Estado y Machado declinaron hacer comentarios. El miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, elogió el progreso que Rodríguez estaba logrando al brindar a las empresas estadounidenses “acceso preferencial” a la producción de petróleo y “utilizar los ingresos para comprar productos estadounidenses”.

“Creemos que su propio interés personal está alineado con el avance de nuestros objetivos clave”, escribió Rubio en comentarios preparados para los senadores en el Capitolio. Aunque dejó abierta la posibilidad de una futura acción militar si Rodríguez no obedece las órdenes estadounidenses, Rubio destacó con aprobación sus promesas de "cooperar con Estados Unidos" y "poner fin al sustento petrolero de Venezuela al régimen cubano". La relación sorprendentemente duradera entre Trump y Rodríguez, vieja aliada de Maduro que supervisó los despiadados servicios de inteligencia de Venezuela, ha sido una decepción para los defensores de Machado, quienes ven a la Premio Nobel de la Paz como líder legítima del país.

Esto se debe a que las auditorías de las papeletas realizadas por The Washington Post y monitores independientes mostraron que Edmundo González, el sustituto de Machado después de que el gobierno de Maduro le prohibiera presentarse como candidata, ganó más de dos tercios de los votos del 2024. Maduro reclamó la reelección de todos modos. Los demócratas han acusado a la administración Trump de darle un giro positivo al cumplimiento de Rodríguez para justificar la descarada decisión de Trump de organizar un ataque militar contra Venezuela y detener a su líder bajo el pretexto de una acción policial sin la aprobación del Congreso.

"Hemos cambiado un dictador por otro", dijo a Rubio la senadora Jeanne Shaheen —New Hampshire—, la demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, durante la audiencia del miércoles. Rodríguez no ha tomado “ninguna medida para disminuir la considerable influencia de Irán, China o Rusia en Venezuela”, dijo Shaheen, y su cooperación con Estados Unidos “parece táctica y temporal, no un cambio real en la alineación de Venezuela”. Rubio destacó que la transición democrática toma tiempo después de tantos años de autoritarismo rígido bajo Maduro y su predecesor Hugo Chávez. “Esta es la primera vez en más de una década que vemos siquiera un atisbo de oportunidad para cambiar las condiciones”, dijo.

Cuando se le presionó sobre si sería un “éxito o un fracaso” si Rodríguez todavía estuviera en el poder en seis meses, Rubio dijo: “En seis meses, esperamos estar más avanzados”, pero no dio detalles. Un factor enorme será la reconciliación dentro de la oposición venezolana, a la que Rubio llamó un conjunto “muy diverso” de opositores de Maduro de larga data y venezolanos más recientemente descontentos. Lo que no se dice es que el regreso de Machado a Venezuela representa una amenaza a corto plazo para el plan de Trump de estabilizar el país y abrirlo a inversiones masivas de compañías petroleras multinacionales, dijo David Smilde, experto en Venezuela y profesor de la Universidad de Tulane.

“Podrías imaginar a Machado organizando un gran mitin en Venezuela con cientos de miles de personas marchando hacia el palacio y generando conflicto en las calles”, dijo. “Eso no se alinea con la política de normalización económica que Trump intenta implementar”. Estados Unidos tampoco podría garantizar la seguridad de Machado, dijo Geoff Ramsey, experto en Venezuela del Atlantic Council. “El enfoque de la administración Trump ahora parece ser estabilizar la situación y sentar las bases para la recuperación económica”, dijo. “Sería fácil imaginar que el arresto de Machado a su regreso arruinaría los planes de Washington”. Rubio se reunió con Machado en el Departamento de Estado, el miércoles.

Al salir de la reunión, dijo a los periodistas que no aceptaría un acuerdo para compartir el poder con elementos “criminales” del gobierno actual. “Estamos dispuestos a facilitar una transición genuina”, manifestó, “pero no una transición al estilo ruso, donde las mafias siguen al mando. Venezuela no necesita estabilidad para los criminales; necesita justicia, verdad y libertad”. Reiteró su deseo de regresar pronto a Venezuela y dijo que Caracas debe brindar garantías de seguridad a la oposición, incluidos los millones de venezolanos que viven en el exterior. Trump planteó serias dudas sobre las perspectivas de Machado como líder tras la captura de Maduro a principios de enero, afirmando que no contaba con el apoyo necesario para gobernar el país. En un intento por ganarse su apoyo, Machado le entregó su Premio Nobel de la Paz, pero desde entonces solo le ha ofrecido un apoyo moderado. "Quizás podamos involucrarla de alguna manera", dijo tras aceptar su Premio Nobel de la Paz.

Durante su reunión con legisladores la semana pasada, Machado pidió a los legisladores republicanos que le transmitieran a Trump que sería más eficaz en su país natal. "Ayudo más a su causa desde Venezuela que aquí", dijo, según las notas de la reunión a las que tuvo acceso The Post. Varios legisladores que se reunieron con Machado durante sus apariciones en el Capitolio dijeron que ella no dijo si la administración facilitaría o apoyaría su regreso. “No quiso responder específicamente a la conversación que tuvo con el presidente sobre democracia”, dijo el representante Gregory W. Meeks (Nueva York), el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. “Simplemente dijo que, claramente, probablemente no tenían el mismo cronograma”.

Existe un amplio apoyo bipartidista dentro del Congreso a una transición hacia la democracia en Venezuela, liderada en gran parte por los republicanos de Florida que desde hace tiempo piden el fin del régimen de Maduro. "Ella está muy emocionada de regresar a Venezuela... pero ciertamente entiende las preocupaciones de seguridad", dijo el representante Brian Mast (Florida), presidente republicano del comité, quien dijo que esperaba plenamente que la administración apoyara el regreso de Machado. El representante Carlos A. Giménez (republicano de Florida), quien se ha reunido con Machado varias veces en los últimos meses, dijo que la administración Trump primero necesitaría llegar a un acuerdo con el gobierno interino en Caracas para garantizar la seguridad de Machado y cualquier otro líder de la oposición.

No está claro si lograr un acuerdo de ese tipo está en línea con los planes de la administración Trump. “La administración Trump no ha mostrado ningún interés en la democracia en ningún otro lugar del mundo. ¿Por qué lo harían aquí?”, dijo Smilde, el profesor de Tulane. “Su plan es estabilizar el país y es fácil entender por qué podrían no considerar a Machado como parte de ese plan”.