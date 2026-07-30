Trata de personas en Centroamérica: cómo operan las redes y reclutan a sus víctimas

Este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, y varias son las organizaciones han dedicado sus esfuerzos por combatir este delito.

La trata de personas, de acuerdo a información de la Organización de Naciones Unidas, ha afectado a más de 200 mil personas entre 2020 y 2023, y una de las áreas donde más se registran estos casos es en Centroamérica.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalan que en Centroamérica es una de las zonas donde más prolifera la trata de personas.

Por ejemplo, el 90% de los casos en Centroamérica son de personas que son explotadas dentro de su propio país de nacimiento.

Infobae señala tambien que en el denominado "Triángulo Norte" que lo conforma Guatemala, Honduras y El Salvador, hay mayor concentración de trata de personas tanto de menores de edad como de víctimas que son explotadas dentro de su país de origen.

El medio señala que muchas de las víctimas de trata son movilizadas hacia México y Estados Unidos, pero también a otros países como Costa Rica o Panamá.

🌎 Cada 30 de julio conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha en la que se recuerda la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar este grave delito, así como de proteger y garantizar los derechos de las víctimas desde un enfoque… pic.twitter.com/H8APWKkHcV — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) July 30, 2026

La OIM afirma que la trata de personas no se trata de un delito "aleatorio", ya que en el caso de Centroamérica la falta de oportunidades laborales y financieras son las que llevan a las víctimas a vincularse con estas estructuras.

"La búsqueda de trabajo y estabilidad con frecuencia empujan a las personas a las manos de redes de trata altamente organizadas. los criminales operan de manera silenciosa", señala la OIM.

Perfil de la Trata

De acuerdo a información de la Embajada de EE. UU. en Guatemala explica que los "tratantes", suelen explotar a adultos y niños en el tráfico sexual tanto dentro como fuera del país.

Esto no solo aplica para Guatemala, sino para el resto de Centroamérica, donde también los tratantes explotan a niños y adultos en trabajos forzados.

Algunos de estos trabajos forzados, según la embajada, son en la industria de la confección, agricultura o el servicio doméstico.

"Los tratantes reclutan víctimas mediante las redes sociales, aplicaciones de mensajería, publicidad de empleo fraudulenta, salas de chat y videojuegos", señala la embajada.

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