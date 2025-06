Trump dice que Irán podría cerrar un acuerdo sobre programa nuclear con EE. UU.

Tras reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, en la Cumbre del G7, que se celebra hasta el martes en la localidad canadiense de Kananaskis, Trump afirmó que está “en constante contacto” con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que está hablando “con todos”.

“Le di a Irán 60 días y dijeron que no. Y el día 61 ya se vio lo que pasó“, dijo en referencia al ataque israelí contra instalaciones nucleares, militares y científicas de Irán en el que murieron destacados altos oficiales de las Fuerzas Armadas iraníes así como científicos del país.

“Creo que el acuerdo será firmado o algo pasará pero se firmará un acuerdo“, insistió para decir a continuación que Irán “está básicamente en la mesa de negociación. Quieren llegar a un acuerdo”, pese a que el ataque israelí obligó a suspender una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán prevista para el domingo.

El presidente estadounidense evitó la pregunta de si quería un cambio de régimen en Irán.

“Lo que quiero es que Irán no tenga armas nucleares y estamos en camino (de conseguirlo)”, comentó.

"Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/oniUSgsMWA