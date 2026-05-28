USCIS modificará el examen de ciudadanía y estos serán los nuevos cambios

La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) anunció cambios en el examen de ciudadanía, los cuales se implementarán para todos los solicitantes que enviaron sus peticiones a partir del 17 de octubre del 2025.

Según Univisión, los cambios en el examen se implementarán cuando transcurran 30 días desde la publicación de la norma en el Registro Federal.

Señala que los cambios serán, principalmente, en las preguntas que los funcionarios de la USCIS harán a los solicitantes, ya que la cantidad de interrogantes aumentará.

La USCIS indicó que los cambios fueron tomados de los exámenes que se llevaban a cabo en el 2008.

Univisión explica que, para el examen de educación cívica, el aplicante tenía a su disposición una guía de 100 preguntas sobre la historia de Estados Unidos.

La guía incluía aspectos como datos históricos del país, las ramas del Gobierno, la Constitución y las enmiendas.

Ahora, la guía contará con 128 preguntas, y la USCIS seleccionará de esa cantidad 20 preguntas, en lugar de 10.

La persona que solicita la ciudadanía deberá también responder correctamente 12 preguntas, cuando antes el límite era seis.

"USCIS creyó y continúa creyendo que hacer exámenes de 20 preguntas es necesario para una evaluación más profunda del conocimiento que tiene el extranjero sobre la historia de Estados Unidos y el gobierno, y al asegurar que cada prueba cubra una lista de temas más amplia", señala Univisión.

Si la persona no responde correctamente a nueve preguntas seleccionadas por el agente de la USCIS, reprobará y su proceso para obtener la ciudadanía podría frenarse.

Cualquier aspirante que envíe su solicitud de ciudadanía 30 días después de la publicación de los cambios en el Registro Federal deberá someterse a los nuevos lineamientos.

Quienes enviaron su solicitud antes del 17 de octubre del 2025 tomarán el examen cívico del 2008.

"USCIS mantendrá temporalmente en su sitio web los materiales de estudio para el Examen de Educación Cívica para la Naturalización de 2008 para ayudar a los extranjeros que solicitan la naturalización y a quienes se les administrará el Examen de Educación Cívica para la Naturalización de 2008", afirma la USCIS.

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