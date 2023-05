Lotería de Florida: cuáles son los cuatro nuevos sorteos que ofrecen premios millonarios

El primero de estos nuevos juegos es Fire and Dice, el cual ofrece seis oportunidades de ganar hasta US$5 mil; además, existe otra versión llamada Fast $200s, donde por tan solo US$2 las personas participantes podrán optar a conseguir hasta US$50 mil.

Una opción un poco más atrevida es el Monopoly Secret Vault, un juego que cuenta con más de US$41.2 millones en premios en efectivo, incluyendo un premio mayor de US$100 mil.

Por último, el cuarto nuevo juego de la Lotería de Florida es un concurso de azar llamado Triple Golden Cherries, el cual está diseñado exclusivamente para jugadores más ambiciosos.

Cada boleto de este juego cuesta US$5, pero cuenta con un premio mayor de US$500 mil para la persona que logre sacar la combinación ganadora después de raspar el ticket.

𝘙𝘦𝘷𝘦𝘢𝘭 𝘢 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘰𝘧 𝙚𝙭𝙘𝙞𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 🤩 with 𝟰 𝗕𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗰𝗿𝗮𝘁𝗰𝗵-𝗢𝗳𝗳𝘀! 🙌

$5 TRIPLE GOLDEN CHERRIES🍒, $3 MONOPOLY SECRET VAULT🔒, $2 FAST $200s💨, and $1 FIRE AND DICE🔥 are in stores now! 🥳 #FloridaLottery #ScratchOffs pic.twitter.com/eXlMV0xBOR

— Florida Lottery (@floridalottery) May 22, 2023