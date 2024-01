Mega Millions: a cuánto asciende el premio mayor de la lotería americana y cuáles son los números ganadores del último sorteo

Tras algunas semanas de sorteos sin ganador, el premio mayor de Mega Millions ascendió a una cifra de US$114 millones.

El sorteo de Mega Millions, el cual también ofrece un premio en efectivo de US$56 millones, se llevó a cabo a las 23 horas de este martes 2 de enero.

Los números ganadores del sorteo de Mega Millions realizado este martes 2 de enero fueron: 3, 18, 27, 29 y 64, con el Mega Ball en 1.

Además, el multiplicador del Mega Millions fue 2X.

El próximo sorteo de la lotería Mega Millions se llevará a cabo este viernes 5 de agosto a las 23 horas, horario del este, en donde, en caso nadie reclame el premio, se estará sorteando un nuevo premio mayor.

