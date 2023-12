Powerball y Mega Millions: cuáles fueron los resultados y números ganadores de los sorteos del fin de semana de la lotería americana

Este sábado 16 de diciembre, se llevó a cabo el último sorteo de Powerball y fueron revelados los números ganadores del millonario premio acumulado que actualmente se encuentra en juego.

Los números ganadores del último sorteo de esta lotería fueron: 3, 9, 10, 20 y 62, con el Powerball en 25.

Además, el premio mayor que se está sorteando ascendió a US$535 millones después de varias semanas sin ganador.

Drop that beat 🎶 ! Bust a move 💃🕺 and take a chance at tonight's $535,000,000 million #Powerball jackpot. Play in-store or online now: https://t.co/DxWW3CI3LI pic.twitter.com/KFsGv8YIU2

Por otra parte, este viernes 15 de diciembre se realizó el último sorteo de Mega Millions, ofreciendo un pozo acumulado menor a lo que se ha sorteado en las últimas semanas.

Los números ganadores de este sorteo fueron: 10, 20, 28, 40 y 54, con el Mega Ball en 12.

De igual manera, el premio mayor ascendió a US$28 millones luego de haber sido ganado hace algunas semanas atrás.

To whom it may concern ✍️ – the #MegaMillions jackpot is $28,000,000 – so, you might want to get a ticket. Play online or in-store now! https://t.co/GTHMvOgwHl pic.twitter.com/CcOuWv6S3Q

— Illinois Lottery (@IllinoisLottery) December 15, 2023