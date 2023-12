Powerball y Mega Millions: estos fueron los resultados y números ganadores de los sorteos del fin de semana de la lotería americana

Los distintos sorteos de la lotería americana son esperados con ansias y se pueden seguir a través de la televisión, radio y redes sociales.

Durante el último fin de semana, se realizaron los sorteos de Powerball y Mega Millions y estos fueron los resultados y números ganadores registrados.

Este sábado 2 de diciembre, se llevó a cabo el último sorteo de Powerball y fueron revelados los números ganadores del millonario premio acumulado que actualmente se encuentra en juego.

Los números ganadores del último sorteo de esta lotería fueron: 28, 35, 41, 47 y 60 con el Powerball en 3.

Además, el premio mayor que se está sorteando ascendió a US$400 millones después de varias semanas sin ganador.

Drop that beat 🎶 ! Bust a move 💃🕺 and take a chance at tonight's $400,000,000 million #Powerball jackpot. Play in-store or online now: https://t.co/DxWW3CI3LI pic.twitter.com/Zz4tz6p33w

Por otra parte, este viernes 1 de diciembre se realizó el último sorteo de Mega Millions, ofreciendo un pozo acumulado que continúa haciendo historia.

Los números ganadores de este sorteo fueron: 12, 47, 49, 52, y 62 con el Mega Ball en 12.

De igual manera, el premio mayor, al no contar con un ganador nuevamente, ascendió a US$355 millones.

To whom it may concern ✍️ – the #MegaMillions jackpot is $355,000,000 – so, you might want to get a ticket. Play online or in-store now! https://t.co/GTHMvOgwHl pic.twitter.com/68LnsKHxrq

— Illinois Lottery (@IllinoisLottery) December 1, 2023