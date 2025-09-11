Cuál es la diferencia entre la visa inmigrante y la no inmigrante

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), detalla el procedimiento para solicitar cada tipo de visa.

¿Qué define a una visa de inmigrante?

Una visa de inmigrante se otorga a ciudadanos extranjeros que buscan establecerse de forma permanente en Estados Unidos. Estos son los pasos para tramitarla:

Patrocinio o auto-petición

En la mayoría de los casos, un familiar o un empleador presenta la petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Existen casos especiales, donde los solicitantes pueden presentar la solicitud con su propio nombre.

Gestión consular

Cuando la petición ya esté aprobada, al caso es trasladado a el consulado o embajada de Estados Unidos en el país de origen del interesado para proceder con el trámite.

Autorización de la visa

Una vez reunidos todos los requisitos, la visa de inmigrante es emitida por el consulado correspondiente.

Ingreso a Estados Unidos

El usuario debe presentar la visa en un puerto de entrada estadounidense antes de que caduque.

Inspección y validación

Un oficial de la CBP revisa y aprueba la visa junto con la documentación pertinente.

Residencia permanente legal

Luego de la revisión y aprobación, el solicitante obtiene el status de residente legal permanente.

¿Qué define a una visa de no inmigrante?

Una visa de no inmigrante se emite para quienes planean ingresar de manera temporal, ya sea por estudios, trabajo temporal, turismo u otros motivos. Se gestiona de la siguiente forma:

Determinar el propósito del viaje

Definir si el ingreso temporal es por negocios, tratamiento médico, estudios, trabajo temporal o turismo. De esto depende la categoría de visa.

Para visas de negocios (B-1) o de turista (B-2), la persona aplica directamente en un consulado o embajada de Estados Unidos.

Si la visa es requerida para estudio o trabajo, se necesita autorización y documentación adicional antes de presentar la solicitud.

Presentación de la solicitud en el consulado o embajada

El solicitante envía la documentación requerida y cumple con los criterios establecidos para la categoría de visa que corresponde

Revisión consular

Un empleado del consulado revisa la solicitud y define si la persona cumple con los requisitos para la visa, según sus motivos de viaje.

Emisión de la visa

Si la solicitud cumple con todos los requisitos, se gestiona la visa de no inmigrante.

Ingreso a EE. UU.

Aunque la visa no garantiza la entrada al país, permite presentarse ante un puerto de entrada. Allí, un oficial de CBP realiza la supervisión final y decide si se autoriza la admisión.

