migrantes
Cuál es la diferencia entre la visa inmigrante y la no inmigrante
La ley migratoria estadounidense establece diferentes visas según el motivo de la estadía
Foto de referencia. Es importante conocer las diferencias de las visas de migrante y no inmigrante extendidas por EE. UU. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), detalla el procedimiento para solicitar cada tipo de visa.
¿Qué define a una visa de inmigrante?
Una visa de inmigrante se otorga a ciudadanos extranjeros que buscan establecerse de forma permanente en Estados Unidos. Estos son los pasos para tramitarla:
Patrocinio o auto-petición
- En la mayoría de los casos, un familiar o un empleador presenta la petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
- Existen casos especiales, donde los solicitantes pueden presentar la solicitud con su propio nombre.
LECTURAS RELACIONADAS
Gestión consular
- Cuando la petición ya esté aprobada, al caso es trasladado a el consulado o embajada de Estados Unidos en el país de origen del interesado para proceder con el trámite.
Autorización de la visa
- Una vez reunidos todos los requisitos, la visa de inmigrante es emitida por el consulado correspondiente.
Ingreso a Estados Unidos
- El usuario debe presentar la visa en un puerto de entrada estadounidense antes de que caduque.
Inspección y validación
- Un oficial de la CBP revisa y aprueba la visa junto con la documentación pertinente.
Residencia permanente legal
- Luego de la revisión y aprobación, el solicitante obtiene el status de residente legal permanente.
¿Qué define a una visa de no inmigrante?
Una visa de no inmigrante se emite para quienes planean ingresar de manera temporal, ya sea por estudios, trabajo temporal, turismo u otros motivos. Se gestiona de la siguiente forma:
Determinar el propósito del viaje
- Definir si el ingreso temporal es por negocios, tratamiento médico, estudios, trabajo temporal o turismo. De esto depende la categoría de visa.
- Para visas de negocios (B-1) o de turista (B-2), la persona aplica directamente en un consulado o embajada de Estados Unidos.
- Si la visa es requerida para estudio o trabajo, se necesita autorización y documentación adicional antes de presentar la solicitud.
Presentación de la solicitud en el consulado o embajada
- El solicitante envía la documentación requerida y cumple con los criterios establecidos para la categoría de visa que corresponde
Revisión consular
- Un empleado del consulado revisa la solicitud y define si la persona cumple con los requisitos para la visa, según sus motivos de viaje.
Emisión de la visa
- Si la solicitud cumple con todos los requisitos, se gestiona la visa de no inmigrante.
Ingreso a EE. UU.
- Aunque la visa no garantiza la entrada al país, permite presentarse ante un puerto de entrada. Allí, un oficial de CBP realiza la supervisión final y decide si se autoriza la admisión.