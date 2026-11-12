Artista multifacético Alexander Ferrar publica su nueva obra literaria: una trilogía sobre el heroísmo y fuerza de la mujer

La versatilidad de Alexander Ferrar no tiene límites. Es escritor, artista plástico de estilo barroco, actor y chef, radicado en Antigua Guatemala y proveniente de Bahamas. Hizo de Guatemala su hogar desde hace unos 18 años, y hace poco publicó su más reciente obra literaria —la trilogía El príncipe de zorros, Fábrica de mentiras y El puño de Dios—, cuya protagonista es la guatemalteca Valentina.

Ha escrito más de 20 novelas y sus obras de arte figuran en colecciones privadas de varios países. Sus proyectos gastronómicos son el restaurante Sobremesa y tres heladerías exóticas en la ciudad colonial.

Con un dominio admirable del español, expuso a Prensa Libre por qué decidió residir en Guatemala, cómo su inspiración artística ha fluido en nuestro país y el significado de su reciente trilogía.

¿Cómo transcurrió su niñez y juventud?

Viví en una isla de las Bahamas llamada Ábaco, que era un paraíso, pero aislado, y nuestra casa estaba en una península estrecha en medio de ella. Podíamos jugar a los piratas en la playa, caminar para combatir monstruos en el pantano, rescatar a la princesa en el bosque y escalar el acantilado sobre el mar en el otro lado. Era así de estrecha. Más hacia el interior, estaba lleno de todo tipo de gente interesante. Antigua Guatemala me recuerda a ese lugar.

¿Qué recuerdos preciados persisten en su memoria de estas etapas?

En momento decisivo quedó grabado en mi mente. Mi vecina tenía un libro para colorear y crayones. Nunca había visto algo tan increíble y le pedí uno a mi madre. En su lugar, ella me compró un cuaderno de hojas en blanco y me dijo que no quería que yo coloreara dentro de las líneas de otra persona. He sido artista desde entonces y me parece muy apropiado que ahora esté creando libros para colorear con historias complejas y bilingües para niños guatemaltecos, con una exploradora chapina, como el personaje de los Helados Exóticos Sobremesa.

¿Cuándo, cómo y en qué circunstancias llegó a Guatemala?

Tenía mucha curiosidad por Guatemala y buscaba una nueva aventura. Había estado viajando por diferentes países y viviendo una vida salvaje para tener historias que escribir. América Latina parecía interesante, y la oportunidad de visitarla llegó a mi vida. Llegué aquí, esperando pasar solo tres meses (como tantos visitantes antes de mí), y me enamoré de la ciudad. Principalmente, por la gente. Los chapines son amables y educados, y aquí me sentí más bienvenido que en cualquier otro país que hubiera conocido. Después de pasar años intentando encajar, aquí aprendí a ser yo mismo.



¿Cómo surgió la idea de radicar definitivamente en nuestro país y establecer un restaurante en Antigua Guatemala?

Cuando decidí que quería empezar una vida nueva y más estable aquí, necesitaba mostrar y vender mis pinturas. Abrí un pequeño café-galería de arte, como los que había visto en otros países, porque las galerías de arte tradicionales tienen menos flujo de personas. Más gente entra en una cafetería y, con el tiempo, preguntan: “Oye, ¿cuánto cuesta esa pintura?”. Cuando abrimos, una gran franquicia de café se instaló cerca. Así que tuvimos que evolucionar, y rápido.

Creo que Dios intervino en ese momento, porque es imposible tener tanta suerte de forma natural. Puse un cartel en el que se leía que contratábamos cocineros, y entró un viejo amigo: Marcos Sáenz. Me dijo que ya tenía trabajo, pero decidió darme clases de alta cocina en su día libre. Se convirtió en mi mentor, y no me enteré sino hasta años después de que había ganado el título de Mejor Chef de Latinoamérica. Sí, definitivamente Dios estuvo detrás de eso.

¿Cómo Antigua Guatemala ha inspirado sus artes literario y visual?

Me encanta la gran variedad de personas que viven aquí y cómo, sin importar de dónde sean o quiénes sean sus antepasados, se unen por amor a esta ciudad. Nunca he visto una comunidad tan sólida, donde la gente se une sin dudarlo para proteger a un extraño o para celebrar. No son solo los edificios los que hacen una ciudad, sino la gente, y la gente de aquí hace que Antigua sea mágica. Intento mostrar eso en mis pinturas de la ciudad y en las historias que escribo que se desarrollan aquí.

Como chef, ¿cómo relaciona el arte culinario con el literario y el visual?

Me encanta mostrarle a mi audiencia un punto de vista diferente, ya sea a través de una historia compleja, una pintura poco convencional, un plato nuevo o un sabor de helado. Si puedo sorprenderte y hacerte pensar de una manera distinta sobre algo, y que lo disfrutes, eso me hace feliz. Me inspira inventar sabores que nunca habías imaginado, y mucho menos probado. Pero hay un arte en ello. No puede ser simplemente una novedad, algo diferente solo por el hecho de ser diferente. También debe ser delicioso.

¿Qué ideas y significados representa en sus obras visuales y por qué?

Tenemos un refrán en inglés que dice que una imagen vale más que mil palabras; siento que eso dejó de ser cierto durante el último siglo. Creo que el arte debe transmitir una idea o contar una historia, y cuanto más compleja, mejor. Prefiero pintar momentos significativos de la historia, la literatura, la mitología y la Biblia que cuenten una historia que me resulte inspiradora.

¿Cuál de sus novelas representa mejor el estilo de Alexander Ferrar y por qué?

Creo que es Fábrica de mentiras. Espero que la traducción al español refleje mi estilo y humor, porque considero que es una de mis mejores obras. Es una historia de amor fuera de lo común sobre espías, con acción, humor, intriga, suspenso y traición, que explora la oscuridad y la tiranía que inesperadamente se pueden encontrar en la gente común, así como el triunfo del amor.

¿En qué se inspiró para su reciente trilogía de novelas?

Había una gran controversia sobre las nuevas versiones femeninas de películas dominadas por hombres, y la gente decía que en lugar de limitarse a rehacer historias masculinas con personajes femeninos, se deberían escribir las propias historias nuevas de las mujeres. Pensé que, si nadie lo hacía, debería hacerlo yo. La mujer guatemalteca, estoica, inteligente y capaz, debía estar representada en el escenario mundial. Pero no una que naciera sabiendo qué hacer. Debería ser arrojada a una situación injusta y crecer hasta convertirse en la heroína, en una fuerza con la que hay que lidiar.

¿Cómo define el contexto social en el que se desarrolla la vida de Valentina, el personaje central de esta trilogía?

Como ingeniera, ha tenido problemas para que la tomen en serio, y tuvo que aprender a ser fuerte y asertiva, sin volverse amargada o resentida. A veces, también es vista con desdén por los extranjeros, tratada como alguien del tercer mundo, y debe aprender a demostrar su valor.

“No son solo los edificios los que hacen una ciudad, sino la gente, y la gente de aquí hace que Antigua sea mágica. Intento mostrar eso en mis pinturas de la ciudad y en las historias que escribo que se desarrollan aquí”.

¿A qué conclusiones llega el desenlace de esta trilogía?

Valentina es diferente de las heroínas tradicionales de acción. Lo que hace que su historia resuene en las mujeres modernas es que no está en este juego de alto riesgo por fama, ego o riqueza; se mantiene como la brújula moral de la historia, transformando a Guy de un ladrón cínico en un verdadero héroe.

¿Cuáles son las cinco claves que hay que entender de esta trilogía?

La intrusa soberana: como mujer guatemalteca que debe armar constantemente su intelecto para eludir sistemas construidos por élites del viejo dinero y sindicatos globales; el ancla de la confianza: al vivir en un ecosistema de agentes encubiertos de la CIA, maestros ladrones e identidades falsas, su relación con Guy es una batalla contra la ilusión; la brújula ética: Valentina actúa como el ancla moral vital del equipo y monitorea el costo humano, asegurando que su genio táctico nunca se desvíe hacia métodos poco éticos o compromisos despiadados; la disruptora racional: en lugar de confiar en la fuerza bruta, Valentina impulsa la trama a través de la lógica, la coordinación y el manejo de la documentación central de sus operaciones; y el testigo del diseño global: a través de sus ojos, la trilogía se transforma de una serie de eventos internacionales aislados y caóticos en una red visible y singular de manipulación global.

¿Dónde podrá adquirirse esta trilogía?

Ellas, junto con mis otros 25 libros, están disponibles en Sobremesa, mi restaurante en Antigua, así como en nuestras tres tiendas de helados exóticos. Tenemos una en Antigua; otra, en Blu Plaza en San Cristóbal, y la tercera, en zona 14, al lado de Europlaza. La trilogía y otro libro, la comedia de fantasía Navar, se pueden encontrar en De Museo.

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