¿Busca qué decir en Año Nuevo? Estas 10 frases cortas para WhatsApp pueden ayudarle

salud y familia

¿Busca qué decir en Año Nuevo? Estas 10 frases cortas para WhatsApp pueden ayudarle

Compartimos algunas frases cortas que podrá dedicar a sus seres queridos y enviar por WhatsApp durante Año Nuevo.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

frases cortas Año Nuevo 2026

Año Nuevo es una época de alegría y buenos deseos. Descubra algunas frases cortas que puede compartir durante esta temporada con sus seres queridos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

En ocasiones, es difícil encontrar las palabras perfectas para expresar nuestro afecto y buenos deseos durante Año Nuevo. Por eso, existen algunas frases cortas y mensajes que puede compartir durante esta temporada por WhatsApp y otros medios.

Estas frases pueden adaptarse a diversos formatos: desde una frase para envío rápido hasta unas palabras para colocar en alguna tarjeta elaborada de forma manual o digital.

Asimismo, podrá acompañar este detalle junto con otra sorpresa como detalle físico o incluso una invitación para compartir tiempo de calidad con sus seres queridos.

A continuación, compartimos algunas frases cortas para incorporar dentro de sus mensajes durante Año Nuevo, de acuerdo con la revista Clara.

LECTURAS RELACIONADAS

fiestas de fin de año 2025 Guatemala

Dónde celebrar el 31 de diciembre en Guatemala: 6 fiestas para despedir el 2025

chevron-right
General view of San Jose cathedral and Agua volcano in Antigua, Guatemala, taken on December 12, 2024. Antigua is a small city surrounded by volcanoes in southern Guatemala. Its renowned for its Spanish colonial buildings, many of them restored following a 1773 earthquake that ended Antiguas 200-year reign as Guatemalas colonial capital. (Photo by EDWIN BERCIAN / AFP)

Así se vivirá el Año Nuevo del 2026 en la Antigua Guatemala: música, fuegos artificiales y celebración

chevron-right

Frases cortas para dedicar durante el Año Nuevo

  1. Desde ahora tiene 365 días para alcanzar sus sueños, metas y propósitos, y un año completo en el que le acompañaré. ¡Feliz Año Nuevo!
  2. Cada burbuja en la copa es una nueva oportunidad para soñar. ¡Brindemos por el Año Nuevo!
  3. Se acerca un nuevo año, llegan nuevos sueños y objetivos, nuevos desafíos, pero jamás cambiaré a mis amigos. ¡Feliz Año Nuevo 2026!
  4. Que el Año Nuevo sea como un lienzo en blanco en el que podamos escribir con felicidad nuestro paso por la vida.
  5. ¡Feliz Año Nuevo! ¡365 nuevos días, 365 nuevas oportunidades!
  6. Esta felicitación es una cajita de paz llena de alegría, envuelta con cariño, sellada con una sonrisa y enviada con un beso. ¡Feliz Año Nuevo!
  7. Siempre le deseo lo mejor, ¡pero esta noche más aún! Que cumpla todos sus sueños este nuevo año y, si no puede ser, que la vida le brinde más oportunidades para seguir intentándolo. ¡Feliz Año Nuevo!
  8. Brindemos por un nuevo año y por otra oportunidad para hacerlo bien.
  9. Que este Año Nuevo le sorprenda con momentos inesperados y maravillosos.
  10. Le deseo un Año Nuevo lleno de bendiciones, gratitud y magia.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Año nuevo Fin de año  Tendencias 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS