salud y familia
¿Busca qué decir en Año Nuevo? Estas 10 frases cortas para WhatsApp pueden ayudarle
Compartimos algunas frases cortas que podrá dedicar a sus seres queridos y enviar por WhatsApp durante Año Nuevo.
Año Nuevo es una época de alegría y buenos deseos. Descubra algunas frases cortas que puede compartir durante esta temporada con sus seres queridos. (Foto Prensa Libre: Freepik)
En ocasiones, es difícil encontrar las palabras perfectas para expresar nuestro afecto y buenos deseos durante Año Nuevo. Por eso, existen algunas frases cortas y mensajes que puede compartir durante esta temporada por WhatsApp y otros medios.
Estas frases pueden adaptarse a diversos formatos: desde una frase para envío rápido hasta unas palabras para colocar en alguna tarjeta elaborada de forma manual o digital.
Asimismo, podrá acompañar este detalle junto con otra sorpresa como detalle físico o incluso una invitación para compartir tiempo de calidad con sus seres queridos.
A continuación, compartimos algunas frases cortas para incorporar dentro de sus mensajes durante Año Nuevo, de acuerdo con la revista Clara.
Frases cortas para dedicar durante el Año Nuevo
- Desde ahora tiene 365 días para alcanzar sus sueños, metas y propósitos, y un año completo en el que le acompañaré. ¡Feliz Año Nuevo!
- Cada burbuja en la copa es una nueva oportunidad para soñar. ¡Brindemos por el Año Nuevo!
- Se acerca un nuevo año, llegan nuevos sueños y objetivos, nuevos desafíos, pero jamás cambiaré a mis amigos. ¡Feliz Año Nuevo 2026!
- Que el Año Nuevo sea como un lienzo en blanco en el que podamos escribir con felicidad nuestro paso por la vida.
- ¡Feliz Año Nuevo! ¡365 nuevos días, 365 nuevas oportunidades!
- Esta felicitación es una cajita de paz llena de alegría, envuelta con cariño, sellada con una sonrisa y enviada con un beso. ¡Feliz Año Nuevo!
- Siempre le deseo lo mejor, ¡pero esta noche más aún! Que cumpla todos sus sueños este nuevo año y, si no puede ser, que la vida le brinde más oportunidades para seguir intentándolo. ¡Feliz Año Nuevo!
- Brindemos por un nuevo año y por otra oportunidad para hacerlo bien.
- Que este Año Nuevo le sorprenda con momentos inesperados y maravillosos.
- Le deseo un Año Nuevo lleno de bendiciones, gratitud y magia.