“Creo que mi corazón había estado enjaulado demasiado tiempo”: la reflexión de Britney Spears que conmueve a sus seguidores

Britney Spears ha expresado lo que ha representado este año para ella y algunas de las experiencias que ha vivido después de una detención relacionada con el consumo de bebidas alcohólicas.

Aunque la publicación fue eliminada, medios internacionales destacaron parte de su contenido, en el que la cantante aseguró que ha enfrentado “problemas emocionales”.

La artista, de 44 años, publicó el jueves un extenso mensaje en esa red social en el que, sin mencionar directamente sus problemas legales, relató sus experimentos con vitrales y reflexionó sobre el año que ha vivido, informó Infobae.

“Este año ha sido bastante interesante... Nunca había hecho tantas manualidades y es un poco vergonzoso. Está bien, puede que me haya vuelto un poco loca cuando honestamente creí que podía crear mi propio vitral”, dijo la cantante.

Otra de las últimas publicaciones de la artista comparte otro momento emotivo en el que describe un jaguar.

"Uno se puso de pie para mí, pero estaba en una jaula, todo blanco, y levantó las manos al cielo y su pecho literalmente tocó el mío a través de la jaula. El hombre que nos guiaba dijo que no se supone que hagan eso y nunca antes había visto a uno hacerlo, así que me quedé sin palabras. Creo que él también sintió que mi corazón había estado enjaulado demasiado tiempo… Lloré durante dos días. Me conmovió profundamente una especie que no era humana. Creo que esa fue la última conversación real que tuve…", comentó la artista.

¿Qué paso con Britney Spears?

A principios de mayo, el abogado defensor de la cantante compareció en lugar de la acusada ante un juez del condado de Ventura tras haber sido acusada el pasado jueves 30 de abril por la fiscalía de un delito menor.

El comisionado del condado de Ventura, Matthew Nemerson, sentenció a Spears, de 44 años, a 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel, que se le descontará del tiempo ya cumplido.

También se le impuso una multa de US$571 y deberá asistir a consultas con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes.

La Princesa del Pop fue arrestada a principios de marzo pasado por las autoridades de California por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol y drogas.

Cinco semanas después de su detención, la cantante de Baby One More Time ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación para priorizar su bienestar personal tras un episodio calificado por su equipo como inexcusable.

El entorno de la artista también aseguró que Spears se mostró afectada y arrepentida por lo ocurrido, especialmente por el impacto que la situación pudiera tener en sus hijos.

Spears, que logró poner fin en el 2021 a la tutela legal ejercida por su padre durante años, ha mantenido una activa presencia en redes sociales que ha generado preocupación entre sus seguidores.

En octubre del 2025, su exesposo Kevin Federline expresó su preocupación por la artista en unas memorias en las que consideró que era "hora de dar la voz de alarma" sobre su comportamiento.

La cantante ya ingresó brevemente en rehabilitación en el 2007 tras protagonizar varios incidentes públicos.

En enero del 2008, en medio de la disputa por la custodia de sus hijos, fue hospitalizada en dos ocasiones brevemente en un centro de tratamientos de salud mental.

Con información de EFE