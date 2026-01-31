Cuándo son los Grammys 2026: conozca los detalles y a qué prestar atención

Los Premios Grammy podrían convertirse en históricos para algunas de las estrellas que se darán cita en la 68ª edición que se celebrará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Conozca las claves para la gala organizada por la Academia de la Grabación este domingo, cómo verlos y a qué hora.

Cuándo son los Grammy

Los premios Grammy 2026 que se transmitirán en vivo este domingo por CBS Television Network, y en vivo y bajo demanda en la plataforma de contenido en línea Paramount+ a las 17.00 hora local.

Los suscriptores del plan Paramount+ Premium tendrán acceso tanto a la señal en vivo de su filial local como a la opción bajo demanda. En cambio, los usuarios del plan Essential solo podrán ver la premiación en demanda, al día siguiente.

Además, para una experiencia inmersiva, el sitio live.GRAMMY.com ofrecerá acceso multicámara tras bambalinas mediante un pase digital. También estará disponible en TNT y HBO Max.

Horas antes de la transmisión principal, la ceremonia de estreno se llevará a cabo en el Peacock Theater, también en Los Ángeles. Esta tendrá lugar a las 14.30, hora de Guatemala y se transmitirá por live.GRAMMY.com y el canal de YouTube de la Academia de la Grabación.

En esta ceremonia se entregan la mayoría de las estatuillas. Incluirá un número de apertura, actuaciones y presentadores.

Primer álbum del año

Una de las categorías más importantes de la noche, el Grammy del álbum del año tiene potencial de ser histórico de varias maneras, anota EFE.

Por un lado, ninguno de los ocho nominados ha conquistado este gramófono, a pesar de que la lista cuenta artistas consagrados como Justin Bieber, Lady Gaga o Kendrick Lamar.

Pero de paso, favoritos como Lamar o Bad Bunny podrían hacer historia por cuenta propia.

Si "GNX" triunfa, Lamar se convertiría en el primer rapero en conquistar la categoría en solitario. Si el "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" del conejo malo se impone, se tratará del primer álbum totalmente en español en llevarse el premio.

Canciones multilingües del año

Tres de las ocho nominadas a mejor canción del año desafían la preponderancia del inglés en las principales categorías de los Grammys.

Las contagiosas "Golden", del fenómeno de Netflix "Las guerreras k-pop", y "APT", de ROSÉ & Bruno Mars, han tomado al mundo por asalto con sus letras en coreano e inglés, y un Grammy catapultaría a cualquiera de las dos como la primera canción bilingüe en ganar la estatuilla.

Bad Bunny podría también coronarse como el primer artista en ganar un Grammy con una canción en español gracias a su caribeño "DTMF".

No hay sexto malo

El comediante sudafricano Trevor Noah regresará por sexta vez consecutiva como anfitrión de la transmisión, que debe marcar su despedida, informaron los organizadores.

Noah se estrenó en la fiesta de la música en 2021 en medio de la pandemia del covid, cuyas restricciones le dieron un aire sobrio a la que usualmente es una gala animada y festiva.

El comediante, que el año pasado lideró una gala marcada por los trágicos incendios de Los Ángeles, ha aderezado sus monólogos con sátiras políticas, equilibrando sus chistes con frivolidades del entretenimiento y comentarios sociales.

"Su impacto en el programa ha sido realmente espectacular, y estamos deseosos de hacerlo juntos una última vez", dijo el productor de los Grammys, Ben Winston, a The Hollywood Reporter.

- Bieber a escena -

Entre las estrellas que animarán la noche en el teatro Crypto.com está confirmada la participación de Justin Bieber.

Bieber compite por cuatro Grammys este domingo, incluyendo el de álbum del año gracias a "Swag", su primer disco de estudio en cuatro años, que lanzó sorpresivamente en julio.

La súperestrella de 31 años padece el síndrome de Ramsay Hunt, una rara condición neurológica que parcialmente paraliza su rostro, lo que lo obligó a cancelar la última parte de su gira el año pasado.

Bieber, quien saltó a la fama aún adolescente en 2009, encabezará una de las noches del festival californiano de Coachella en abril.

Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Clipse también actuarán el domingo, dijeron los organizadores.

- Nuevas categorías -

La Academia de la Grabación entrega decenas de premios cada año. Para esta edición agregaron dos nuevas categorías a la plantilla, y eliminaron una, para un total de 95.

Una estatuilla premiará el mejor álbum tradicional de country en respuesta al sentimiento de que el pop-country más moderno estaba imponiéndose sobre artistas con un sonido más puro.

Así la categoría de mejor álbum country ahora pasa a llamarse mejor álbum country contemporáneo.

La otra novedad es la de mejor portada de un álbum

"Estas adiciones refuerzan el compromiso de la Academia de la Grabación de reconocer un espectro más amplio del arte y honrar las variadas formas en que se crea y experimenta la música", dijo la Academia.

El último cambio fue la consolidación de las categorías para mejor paquete de grabación y mejor paquete en caja o edición especial limitada en una única, llamada mejor paquete de grabación.

Con información de EFE