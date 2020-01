Fallece el actor y docente Rolando Cáceres Ponce

El actor guatemalteco Rolando Cáceres Ponce falleció el domingo 12 de enero, a los 79 años, a consecuencia de enfermedad cardiaca. (Foto Prensa Libre, cortesía de Heidy Sandoval)

El actor, docente y promotor cultural guatemalteco Rolando Cáceres Ponce falleció el domingo 12 de enero, a los 79 años, a consecuencia de una enfermedad cardíaca por la que había sido hospitalizado desde el 2 de enero.

“Conocí a Rolando en la UP, desde que comenzó a estudiar teatro. Era muy aplicado, muy estudioso, curioso, tenía hambre de saber, era buen declamador y actor”, dijo la primera actriz guatemalteca, María Teresa Martínez.

“Lamento la muerte de Rolando, supe que estuvo internado en estado grave. Aunque no estaba activo como actor, asistía y participaba en charlas o declamaciones. Se perdió un gran valor para Guatemala”, añadió Martínez, quien asevera que él se abrió camino, por muy difícil que fuera, para llegar hasta donde quería.

La amistad de Cáceres Ponce con la poetisa y pianista Georgina Palacios inició en 1987, cuando ella era directora de la Escuela Normal de Educación Musical. “Era una persona muy inteligente, apasionado por su trabajo, entusiasta y ordenado. A muchas promociones de maestros de Educación Musical les enseñó los principios del teatro, pero también les enseñó responsabilidad, sacrificio y entrega. Un actor de carácter versátil, director de teatro minucioso y exigente consigo mismo. Le tenía un gran cariño”, expuso Palacios.

Uno de sus alumnos, Miguel Ángel Duarte, director de la Academia Stacatto, recuerda que Cáceres Ponce era una persona desprendida hacia los demás, para quien las limitaciones económicas no eran excusa para no hacer los trabajos académicos. “Él fue mi maestro de seminario y nos tocaba viajar a la provincia para hacer investigaciones y en mi promoción había personas que no podían costear esos viajes, así que él los ayudaba. Él nos enseñó con su ejemplo a vivir con valores en todo sentido”, indicó Duarte, quien recibió clases con Cáceres Ponce durante cuatro años.

“Él fue un impulsor incansable del arte, con ímpetu y dedicación especialmente dirigidos a la juventud para reforzar la cultura del país, de América Latina y del mundo. Transmitió el mensaje de expresión artística a muchas generaciones”, expuso uno de sus hijos, el médico Eduardo Cáceres.

“El arte en Guatemala ésta de luto, él fue uno de los teatristas más completos que he conocido y puedo decir, sin jactancia, que tuve el gran honor de pertenecer al pequeño grupo de amigos que él atesoraba y sentía como de su propia familia. Nos conocimos en la Municipalidad de Guatemala en la década de 1980, donde trabajamos juntos y desde ahí la amistad se fortaleció hasta el momento de su partida”, refirió la periodista Heidy Sandoval, quien le hizo una extensa entrevista a Cáceres Ponce, en el 2014, y que publicó en su blog.

“Rolando deja un gran vacío en el arte guatemalteco, y los amantes del teatro que tuvieron la suerte de admirarlo en sus presentaciones o que actuaron con él en alguna obra, seguro lo recordarán como el maestro de gran carisma y sonrisa, siempre presente para todos los que se le acercaban, en busca de algún consejo o solo para gozar de una amena plática”, añadió Sanvoval.

El actor y docente guatemalteco será velado en la Capilla Funerarias del Artista, 4a. calle 9-17, zona 1, a partir de las 13 horas.

Trayectoria

Inició sus estudios de cerámica en el Departamento de Artes Plásticas de la Universidad Popular (UP), donde en 1960 comenzó a estudiar teatro con el maestro Manuel Lisandro Chávez.

Su primer papel fue en la obra Dilema, en 1961, dirigida por Catarino Álvarez.

En 1965 comenzó a trabajar en la Academia Dramática Antigüeña, donde laboró cuatro años. Ese año inició a dar clases de teatro y a dirigir el teatro estudiantil del Liceo Pedro Pablo Valdés.

Perteneció al primera promoción de la Academia de Arte Dramático de la UP, fundada en 1964.

Montó más de 57 obras de teatro y dirigió más de 90. Participó en programas de televisión como Esmeralda y Al filo de la ciudad.

Entre las obras en las que actuó están Ellos y judas (la primera obra montada por Manuel Corleto), El Crucificado, El Forward Centro murió al amanecer, La herencia de Tula, de Hugo Carrillo, Proceso por la sombra de un burro, La mugre, Mi hijo, el bachiller, Luz negra y Ahora vuelven a cantar.

Estudió Pedagogía en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También cursó estudios en Tecnología Educativa, Dianética y Scientology. “Esa ciencia y filosofía eran lo que, junto con el teatro y la docencia, había buscado toda mi vida”, dijo el actor en entrevista a Sandoval.

Por su labor docente recibió varios reconocimientos, como la Orden Departamental del Ministerio de Educación en el 2000. También recibió incontables reconocimientos por su trayectoria artística.

