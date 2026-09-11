Festividades patrias 2026: Emetra proyecta la movilización de al menos dos millones de personas entre el 5 y el 20 de septiembre por actividades

Con actividades culturales y cívicas, recorridos de antorchas y desfiles escolares, Guatemala celebra el mes patrio, en el que cada 15 de septiembre se conmemora la Independencia del país.

Como cada año, una agenda cultural, cívica y artística llena de actividades la Ciudad de Guatemala desde principios de septiembre. Amílcar Montejo, vocero de Emetra, destaca que se prevé la movilización de al menos dos millones de personas en la capital durante las festividades.

Montejo resaltó que la proyección comprende del 5 al 20 de septiembre del 2026, período durante el cual miles de personas participarán en actividades y eventos patrios.

Según Montejo, este 11 de septiembre del 2026 se perfila como uno de los días más críticos para la movilidad en la Ciudad de Guatemala, ya que se prevén más de cien actividades durante la jornada. Incluso, podría registrar mayor movimiento que el 14 de septiembre.

Asimismo, se prevé que el 14 y 15 de septiembre aumenten los desplazamientos debido a los recorridos de antorchas y a la celebración del Desfile Cívico Escolar.

El pasado 10 de septiembre, Montejo compartió que este viernes se presentarían complicaciones en la movilidad y señaló que las zonas 1, 2, 3 y 6 podrían registrar mayor carga vehicular. Por ello, se implementará un operativo para agilizar el tránsito por medio de vías alternas en sectores como:

Avenida Elena

Bulevar La Asunción

Calle Martí

Puente Olímpico

Corredor vehicular de la Primera Calle, que abarca las zonas 1 y 2 y un sector de la zona 6

Antorchas

En cuanto a los recorridos de antorchas, estas podrían desplazarse por la Ciudad de Guatemala entre el viernes 11 y el lunes 14 de septiembre. Los participantes deberán acudir a alguno de los cinco puntos destinados para el encendido del fuego patrio:

Parque Erick Barrondo: 28 avenida 14-02, Ciudad de Plata II, zona 7, Ciudad de Guatemala

Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt: 9a avenida, colonia Roosevelt, zona 11, Ciudad de Guatemala

Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte: 15 avenida y 32 calle final, zona 5, Ciudad de Guatemala

Municipalidad de Guatemala: 21 calle 6-77, zona 1, Centro Cívico, Palacio Municipal, Ciudad de Guatemala

Alcaldía Auxiliar de zona 18

Las rutas cercanas a estos puntos podrían presentar complicaciones en el tránsito vehicular, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores utilizar vías alternas.

Rutas alternas por el Desfile Cívico Escolar

La Ciudad de Guatemala se prepara para conmemorar la Independencia con el Desfile Cívico Escolar, en el que más de 126 centros educativos, entidades policiales, cuerpos de bomberos y autoridades recorrerán sectores de las zonas 1 y 2. Ante la movilidad generada por el desfile, estas son las rutas alternas: