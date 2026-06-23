House of the Dragon: la inesperada escena entre madre e hijo que marcó el estreno de la temporada 3

La tercera temporada de House of the Dragon (La casa del dragón) ya está disponible en HBO. Su estreno, el domingo 21 de junio del 2026, en la plataforma de streaming trajo consigo una serie de reacciones, incluso entre los protagonistas.

Los actores Olivia Cooke y Ewan Mitchell, quienes interpretan a Alicent Hightower y Aemond Targaryen, madre e hijo en la producción, comentaron cuál fue la escena más perturbadora de la tercera entrega.

Según los artistas, el momento más incómodo fue cuando Aemond besa en los labios a su propia madre, Alicent. “Hace que quieras vomitar un poco”, admitió Mitchell en declaraciones a la revista People.

La escena forma parte del primer capítulo de esta entrega, titulado Salt and Seas, Fire and Blood (Sal y mares, fuego y sangre), en el que se presenta a Aemond (Mitchell) al mando de King’s Landing tras la desaparición de su hermano Aegon. En medio de una conversación tensa con Alicent (Cooke), Aemond la besa en los labios, detalla Infobae.

“No sé por qué... ¿Por qué le darías un beso así a tu mamá en los labios? Dios mío”, expresó el actor durante otra entrevista con el medio estadounidense Decider.

Sin embargo, Mitchell reconoció que fue un desafío y una oportunidad para mostrar a su personaje “bajo una nueva luz”, pues, en medio de su aparente frialdad, este acto muestra la desesperación que atraviesa.

“Está asustado. Está muy desesperado. Sabe que no puede ganar esto con fuerza bruta. En el fondo, sigue siendo ese niño pequeño que conocimos en la primera temporada”, explicó el actor.

Desde la perspectiva de Cooke, el beso tomó a Alicent por sorpresa. “Fue un shock puro y horror, realmente. Inesperado”, describió la actriz.

Añadió que su personaje soporta el beso por supervivencia, pues una expresión equivocada o un rechazo percibido podría costarle la vida.

“Es como la situación más peligrosa en la que la han puesto, aunque sea su hijo. Y ha tomado este giro muy incestuoso e íntimo”, sostuvo.

La casa del dragón es una producción del universo de George R. R. Martin derivada de Juego de tronos, ambientada 200 años antes de la historia original. En medio de dragones, guerras y batallas, la tercera temporada presenta un drama familiar con nuevas intrigas y luchas de poder dentro de la Casa Targaryen.

Las tres temporadas de la serie están disponibles en HBO para los suscriptores de la plataforma.