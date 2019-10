LeoAutorasOct, el movimiento en Internet que busca darle más visibilidad a las autoras

Todos los géneros literarios tienen una gran oferta de textos realizados por mujeres muy hábiles y creativas. (Foto Prensa Libre: Servicios)

En agosto de 2016 seis amigas españolas tuvieron una conversación vía Twitter acerca de que a pesar de ser lectoras muy activas, había una desigualdad palpable entre la cantidad de textos elaborados por autores y los libros hechos por autoras que habían leído hasta la fecha.

Lo que empezó siendo un reto entre Carla, Isa Janis, Marbaden, Omaria, Isa y Laura, el cual consistía en leer únicamente autoras durante el mes de octubre, rápidamente se extendió en una iniciativa que hay llegado hasta Latinoamérica y usted puede ser parte de él.

¿Cómo participar?

“En octubre, lea solo a escritoras. No importa el género, edad o el siglo. Desde Mary Shelley a Dolores Redondo, desde Virginia Woolf a Mariana Enríquez, desde Anne Bronte a Ana María Matute. Si lo ha escrito a una mujer, atrévete a leerlo”, puede leerse en la página web del proyecto.

El siguiente paso es compartir su lectura. Puede hacerlo a través de una foto de Instagram, un estado en Facebook, un tuit o una reseña en su blog. Además puede contarle a sus padres, hermanos, amigos, pareja, hijos o amigos sobre los libros que lea y motivarlos a imitar su práctica. Utilice el hastag #LeoAutorasOct y explórelo para ver qué han compartido otras personas.

En cuanto a las características que tiene la literatura hecha por mujeres Carla Bataller, una de las organizadoras actuales de #LeoAutorasOct, comenta que considera que su característica específica es que no se publica en la misma medida que la literatura escrita por hombres. “Las mujeres somos tan capaces de narrar una escena de amor muy tierna como de narrar a la perfección el descuartizamiento de un cuerpo. Las habilidades en la escritura se miden por las aptitudes de cada persona, no por su género. A las mujeres se nos exige alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos. Últimamente vemos que se publican sobre todo obras de mujeres que van a ser adaptadas al cine o a la televisión o que han ganado multitud de premios, mientras que a los hombres no se les exige que alcancen este grado de reconocimiento”, explica.

Además comenta que este es un problema que llega a todos los niveles. “Desde lo poco que se valoran las escritoras en general hasta la publicidad que se hace de sus obras, pasando por el criterio de selección de editoriales y librerías, que suele estar sesgado por lo que “más calidad” tiene y, por tanto, más suele vender. Al final las escritoras envían menos manuscritos, las editoriales las publican menos, las librerías no las ponen en los escaparates y por ende el libro no vende tanto. Y la conclusión de este ciclo, que no deja de repetirse, es que las autoras no vendemos porque escribimos “diferente” a los hombres. Y eso no es verdad”, afirma.

Por su parte, Laura Maquillón, coorganizadora actual de #LeoAutorasOct afirma que cada persona tiene unas vivencias particulares, temas concretos que le obsesionan, y eso se refleja en sus obras. “Lo que ocurre es que las mujeres todavía siguen muy ligadas al hogar y ahondan más en temáticas relacionadas con él que sus congéneres masculinos. Pero es algo educativo, para nada biológico”, dice.

En cuanto a la respuesta que han tenido ante su proyecto comentan que ha sido abrumadora. Personas particulares, editoriales, librerías y bibliotecas se han sumado a él.

Finalmente, las mentes creativas detrás de este proyecto comparten una lista de 10 libros escritos por mujeres. Todos de diferentes géneros y autoras para que usted pueda explorar sus páginas e involucrarse en la iniciativa.

Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de Joanna Russ Cumbres borrascosas, de Emily Brontë El último catón, de Matilde Asensi Serpiente del sueño, de Vonda N. McIntyre La compañía amable, de Rocío Vega La mirada extraña, de Felicidad Martínez El himen y el hiyab, de Mona Eltahawy Binti, de Nnedi Okorafor Gods of Shade and Shadow, de Silvia Moreno-García Yo, Tituba, de Maryse Condé

