Los príncipes de Gales William y Kate, “profundamente preocupados” por caso Epstein

El príncipe William, heredero de la corona británica, y su esposa Kate se mostraron “profundamente preocupados” por las últimas revelaciones del caso relacionado con Jeffrey Epstein, que implican a su tío Andrew Mountbatten-Windsor, informó el lunes el Palacio de Kensington.

“El príncipe y la princesa de Gales han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones”, señaló el palacio en un comunicado.

El texto añade que “sus pensamientos siguen centrados en las víctimas” del fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Estos son los primeros comentarios del heredero al trono y su esposa sobre el escándalo, desde la última publicación de los archivos relacionados con Epstein, hace más de una semana.

Andrew, quien niega haber cometido acto ilegal alguno, dejó esta semana su lujosa residencia ubicada en el dominio real de Windsor, al oeste de Londres, para mudarse, por orden del rey, a la propiedad privada del soberano en Sandringham, en Norfolk, al noroeste de la capital.

William inició el lunes una visita oficial de tres días a Arabia Saudita, con una reunión prevista con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, mientras el Reino Unido intenta reforzar sus relaciones comerciales, energéticas y de defensa con la monarquía del Golfo.

El heredero de la corona británica, cada vez más presente en la escena internacional, llegará el lunes por la noche a Riad para un desplazamiento que debe celebrar “los lazos comerciales, energéticos y de inversión” entre ambos países, según el Palacio de Kensington.

TVE publicó un video que muestran parte de este caso y el príncipe Andrew.

¿Quién es Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein fue un millonario estadounidense nacido en Nueva York, conocido por sus vínculos con figuras influyentes del mundo político, empresarial y del espectáculo. Antes de acumular su fortuna, trabajó como profesor de Matemáticas y Física.

En el 2005, fue arrestado en Florida acusado de pagarle a una menor de 14 años a cambio de sexo. Posteriormente, decenas de jóvenes lo señalaron por abusos similares. Sin embargo, en el 2008, Epstein logró un acuerdo judicial que le permitió declararse culpable solo de un cargo menor. Fue condenado a 13 meses de prisión, bajo un régimen que le permitía salir a trabajar durante el día.

El caso volvió a cobrar fuerza en el 2018 tras una investigación del diario Miami Herald, lo que llevó a la fiscalía federal de Nueva York a presentar nuevos cargos en su contra en el 2019 por tráfico sexual de menores. Epstein fue arrestado y, meses después, se suicidó en prisión mientras esperaba juicio.

Tras su muerte, las autoridades procesaron a su ex pareja, Ghislaine Maxwell, por colaborar en el reclutamiento y abuso de adolescentes. En el 2021, fue declarada culpable y actualmente cumple una condena de 20 años de cárcel.