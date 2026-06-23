Lupita Infante vs Ángela Aguilar: el debate en redes sobre quién tiene mejor voz

Internautas y creadores de contenido se han dado a la tarea de comparar el talento y la personalidad de las cantantes de regional mexicano Lupita Infante y Ángela Aguilar, ambas descendientes de íconos de la música ranchera.

Tras la difusión de un video en el que la nieta de Pedro Infante muestra su potente voz y talento musical, surgieron diversas comparaciones con la hija de Pepe Aguilar. Algunos usuarios destacan que esta última ha desafinado ante el micrófono en más de una ocasión.

Entre las publicaciones destaca un video del tiktoker Anto García, quien cuestiona: “¿El talento se hereda o se trabaja?”.

“Lupita Infante, la nieta del gran Pedro Infante, se está volviendo súper viral por su impresionante voz y muchos en redes ya la comparan con Ángela Aguilar. Dicen que Lupita no necesita presumir su apellido para brillar con luz propia, mientras que a Ángela le llueven críticas por su técnica vocal. ¿Tú qué opinas? ¿Quién tiene mejor voz?”, escribió el creador de contenido para abrir el debate entre sus seguidores.

El video recopila escenas de ambas artistas interpretando sus canciones y extractos de declaraciones ofrecidas a medios de comunicación. En ellas, García destaca que Infante está alcanzando notoriedad por su talento y no por ser la nieta de Pedro Infante; mientras que Aguilar, en repetidas ocasiones, ha mencionado que es hija de Pepe Aguilar y nieta de Flor Silvestre.

“(A Lupita) la están comparando mucho con Ángela, porque Ángela sí se la pasa diciendo de quién es nieta, de quién es hija; y pues la verdad es que muy poca voz es lo que muestra, y cuando la muestra, siempre es criticada porque mencionan que tiene muchas faltas de todo este tema vocal que se necesita”, dijo el tiktoker durante el video.

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Por otro lado, David Canek, maestro de canto y creador de contenido, también comparó el talento de las cantantes mexicanas en TikTok y preguntó a sus seguidores quién de las dos interpreta mejor la canción Paloma Negra.

“¿Apellido Aguilar o Infante? ¿Quién interpreta mejor Paloma Negra?”, pregunta el creador de contenido, al mismo tiempo que comparte extractos de grabaciones en las que se observa a las artistas interpretando el tema del compositor mexicano Tomás Méndez, popularizado en la voz de la cantante de música ranchera Lola Beltrán.

Tras abrir el debate en ambas publicaciones, los internautas comenzaron a comparar el talento musical y la personalidad de las artistas. Algunos defendieron con vehemencia a su favorita.