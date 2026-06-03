¿Copiaron a Cazzu? La entrada de Ángela Aguilar en concierto de Christian Nodal genera debate

Internautas criticaron la aparición de Ángela Aguilar en un concierto de Christian Nodal, pues, según ellos, fue similar a una presentación realizada anteriormente por Cazzu y Bad Bunny.

Las comparaciones comenzaron a circular poco después de que se difundieran videos del concierto en diferentes plataformas digitales, como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, según informó el medio de comunicación mexicano Milenio.

Las imágenes muestran cómo Aguilar aparece cantando desde una plataforma ubicada bajo el escenario, la cual la eleva hasta la superficie.

Los seguidores recordaron el momento en que Cazzu apareció de manera similar en otro concierto en el que compartió escenario con Bad Bunny, y señalaron que Nodal y Aguilar habrían “copiado” la técnica en su espectáculo.

“Ángela copiando la entrada icónica de Cazzu”, dice una de las publicaciones que muestra los videos de la entrada de Ángela Aguilar y de Cazzu para evidenciar la similitud de las escenas.

La publicación también está acompañada de la canción Está cabrón ser yo, de Bad Bunny, específicamente en el verso que dice: “Tú quieres ser yo, yo lo sé”, en referencia a que Aguilar habría querido imitar a la expareja de su esposo.

Los seguidores comentaron también que no es la primera vez que la hija de Pepe Aguilar ha intentado imitar el estilo de Cazzu, y señalaron que en otras ocasiones ha utilizado vestuario, peinados y ciertas actitudes similares a las de la cantante argentina.

Hasta el momento, ninguno de los esposos Nodal Aguilar ha emitido opinión sobre los señalamientos que los seguidores han hecho en su contra.