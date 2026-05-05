“Narnia: El sobrino del mago” ya tiene fecha de estreno en cines y Netflix

El estreno de Narnia: The Magician’s Nephew (Narnia: El sobrino del mago) tiene nueva fecha. La nueva adaptación de Las crónicas de Narnia llegará a los cines el 12 de febrero del 2027 y a la plataforma Netflix el 2 de abril del mismo año.

Dirigida por Greta Gerwig, la historia es una adaptación de la novela El sobrino del mago, de C. S. Lewis, publicada por primera vez en 1955.

"Dos amigos, víctimas del poder de unos anillos mágicos, son arrojados a otro mundo en el que una malvada hechicera intenta convertirlos en sus esclavos. Pero entonces aparece Aslan y crea Narnia, un mundo poblado por seres mitológicos, animales parlantes y brujas malvadas", dice la sinopsis del libro.

La nueva producción se centra en el origen de Narnia y sigue a Diggory y Polly, dos niños que descubren un mundo mágico gracias a los anillos que los llevan al Bosque entre los mundos. En este relato también aparecen Aslan, el león que da vida al universo, y Jadis, la Bruja Blanca, quien se perfila como la gran antagonista.

"Trabajar con Netflix para darle vida a esta película ha sido extraordinario", dijo la directora, quien también contó que esta es una historia con la que ha conectado desde que era niña.

Este proyecto se convierte en la precuela del universo creado por C. S. Lewis, como parte del plan de Netflix para desarrollar nuevas películas y series basadas en los siete libros de Narnia, cuyos derechos adquirió en el 2018.

Aunque inicialmente el estreno de Narnia: The Magician’s Nephew estaba programado para finales del 2026, se anunció la nueva fecha para el 2027. En los cines estará disponible a partir del 12 de febrero del 2027 y en la plataforma Netflix a partir del 2 de abril del mismo año.