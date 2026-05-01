De qué trata “Apex”, el filme de acción y suspenso que estrenó Netflix

El suspenso, la adrenalina y la acción se unen en Apex, la nueva película de Netflix, estrenada el 24 de abril del 2026 y protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton.

“Sasha (Charlize Theron), una mujer que se adentra en la naturaleza australiana para poner a prueba sus límites, pronto descubre que no solo debe sobrevivir al entorno hostil, sino también enfrentarse a Ben (Taron Egerton), un implacable y letal depredador”, se lee en la sinopsis del filme.

La historia sigue a Sasha, una escaladora que acaba de perder a su pareja, Tommy (Eric Bana), en una avalancha en Noruega. La mujer carga con el doloroso recuerdo de haber soltado la cuerda ante la imposibilidad de sostenerlo.

En medio del duelo, viaja al interior de Australia para emprender una aventura solitaria. Pero lo que comienza como un intento de sanación se convierte en una batalla de supervivencia, cuando un asesino en serie la persigue a través del desierto natural.

“Ben le indica a Sasha una ruta especial por el desierto, supuestamente para que pueda ver zonas de extraordinaria belleza natural. Pero en realidad es porque es un asesino en serie y quiere cazarla por el bosque”, cuenta Egerton al hablar de su personaje.

Se ha limado los dientes a la manera de algunas tribus nativas, fabrica su propia cecina —la marca “Jenno”, en honor a su madre, a quien también asesinó—, y conoce cada rincón del territorio, según la descripción que Infobae hace sobre el depredador.

Los dos personajes se vuelven a encontrar en medio de la nada y, luego de que Ben roba las cosas de Sasha, le advierte: “Tienes hasta que se acabe la canción para alejarte lo más que puedas de mí”, mientras la señala con una ballesta.

Lo que sigue es una intensa persecución e intento de supervivencia, cargada de trampas, acoso y múltiples intentos por incluir a Sasha en la lista de excursionistas desaparecidos, víctimas de Ben.

Según Egerton, muchas características de su personaje están tomadas de su propia vida: “Recuerdo ser niño, jugar al pilla-pilla y perseguir a otros niños, sobreexcitado, con esos pequeños gritos y exclamaciones que uno hace”.

“Esta película realmente encendió mi cerebro”, declaró Theron a Netflix Tudum.

Dirigida por el islandés Baltasar Kormákur, Apex, este thriller de supervivencia ya está disponible en la plataforma de Netflix desde el 24 de abril del 2026.