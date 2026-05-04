Noche Cultural en el Banco de Guatemala: arte, historia y entrada gratuita

El Banco de Guatemala abrirá sus puertas durante la noche del viernes 8 de mayo del 2026 para ofrecer un espacio con arte, historia y tradición en su Noche Cultural.

Los visitantes podrán apreciar la exposición Arte y memoria del Centro Cívico de Guatemala, recorrer el Museo Numismático para conocer la historia de los billetes y monedas del país, así como disfrutar de marimba, show de títeres y otras actividades.

La Noche Cultural tendrá lugar el viernes 8 de mayo del 2026, de 17 a 21 horas, en las instalaciones del Banco de Guatemala, 7a. avenida 22-01, zona 1, Ciudad de Guatemala.

La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa, además, habrá venta de comida y parqueo sin costo.

Fecha

Viernes 8 de mayo del 2026

Hora

17 a 21 horas

Lugar

Banco de Guatemala, 7a. avenida 22-01, zona 1 de la Ciudad.

Ingreso:

Entrada y parqueo gratuitos

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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