Escenario
Noche Cultural en el Banco de Guatemala: arte, historia y entrada gratuita
Una noche de arte, historia, música y cultura se celebrará en las instalaciones del Banco de Guatemala, zona 1.
La Noche Cultural del Banco de Guatemala será el viernes 8 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
El Banco de Guatemala abrirá sus puertas durante la noche del viernes 8 de mayo del 2026 para ofrecer un espacio con arte, historia y tradición en su Noche Cultural.
Los visitantes podrán apreciar la exposición Arte y memoria del Centro Cívico de Guatemala, recorrer el Museo Numismático para conocer la historia de los billetes y monedas del país, así como disfrutar de marimba, show de títeres y otras actividades.
La Noche Cultural tendrá lugar el viernes 8 de mayo del 2026, de 17 a 21 horas, en las instalaciones del Banco de Guatemala, 7a. avenida 22-01, zona 1, Ciudad de Guatemala.
La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa, además, habrá venta de comida y parqueo sin costo.
Fecha
Viernes 8 de mayo del 2026
Hora
17 a 21 horas
Lugar
Banco de Guatemala, 7a. avenida 22-01, zona 1 de la Ciudad.
Ingreso:
Entrada y parqueo gratuitos
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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