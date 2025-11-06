Noche de los Museos en Guatemala 2025: Mapa del recorrido de los buses gratuitos y otras recomendaciones para su visita

Noche de los Museos en Guatemala 2025: Mapa del recorrido de los buses gratuitos y otras recomendaciones para su visita

La Noche de los Museos permite un contacto directo con la cultura y la historia de Guatemala. Tome nota de las rutas y los buses que estarán disponibles en el Centro Histórico.

María Alejandra Guzmán

Edificio de Correos de Guatemala en Centro Histórico

Durante la actividad, puede elegir los museos que desee visitar, ya que no se trata de una visita guiada sino de recorridos libres. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cada año se celebra la Noche de los Museos en Guatemala, un evento que ofrece la oportunidad de recorrer distintos recintos históricos y culturales del país. Esta actividad es apta para toda la familia y permite explorar varios puntos del Centro Histórico, ubicado en la zona 1 capitalina.

La edición 2025 de la Noche de los Museos se realizará el próximo 7 de noviembre. Los participantes podrán visitar diversos museos y centros culturales del Centro Histórico y de zonas cercanas, según la información oficial del evento.

De acuerdo con los organizadores, tanto las actividades como el servicio de buses serán gratuitos.

Además, los visitantes podrán disfrutar de conciertos, presentaciones artísticas y otras atracciones durante la jornada.

Mapa del recorrido de los buses

La organización de la Noche de los Museos compartió el mapa con las distintas rutas y paradas de los recorridos que conectarán los principales recintos y centros culturales. A continuación, se presenta la gráfica de dichas rutas para que la tome en consideración si planea asistir al evento.

Mapa noche de los museos
Mapa oficial de las rutas y paradas de los distintos recorridos del evento. (Foto Prensa Libre: Noche de los Museos/Facebook)

Recomendaciones generales

Según los organizadores del evento, es importante atender las siguientes sugerencias para que la actividad se desarrolle de la mejor manera posible:

  1. Recuerde que no se trata de un tour guiado. Los buses funcionarán de manera similar al transporte público, trasladándolo al museo correspondiente según las rutas y paradas establecidas.
  2. Tome en cuenta que la circulación entre las 17 y las 19 horas puede ser lenta debido al tráfico.
  3. Identifique los buses según el mapa oficial.
  4. Busque museos cercanos entre sí para tener la alternativa de movilizarse a pie.
  5. La organización aclara que no se hace responsable de regresar a los visitantes al punto donde iniciaron su recorrido.
  6. Considere que el último recorrido de buses será a las 21:30 horas.
  7. Finalmente, los organizadores solicitan mantener una actitud cordial y respetuosa con el personal que hace posible esta actividad cultural.

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

