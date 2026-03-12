Padre Guilherme: la sorpresa de cantar con Francisco Páez y el cariño para Guatemala con el homenaje a la Virgen del Rosario

La fiesta del Hope Tour del padre DJ Guilherme Guimarães Peixoto, conocido como Padre Guilherme, comenzó pasadas las 20.30 horas. El espectáculo de luces, música y efectos especiales hizo vibrar a los asistentes desde los primeros minutos.

La visita del artista y líder religioso a Guatemala se enmarca dentro de Demos Pulso y de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana.

Las puertas del evento abrieron a las 16 horas y desde las 18 horas empezaron los conciertos de Mar Abierto, Ministerio Presencia y JP Rodríguez, que amenizaron el espectáculo esperado por más de cinco mil asistentes.

En Explanada 5 se habilitó un espacio para una feria vocacional, en la que participó el Seminario Mayor de la Asunción, además de instalarse confesionarios para los asistentes.

Antes de la salida del Padre Guilherme, se grabó un mensaje para invitar al papa León XIV a visitar Guatemala.

“Guatemala te espera con amor y esperanza”, cantaron los jóvenes para invitar al máximo líder religioso de la Iglesia católica.

El padre Guilherme en el escenario

Uno de los momentos más emotivos fue escuchar al papa Francisco, jefe de la Iglesia católica durante 12 años, quien falleció el lunes 21 de abril, a los 88 años. Su imagen y su voz se escucharon mientras enviaba un mensaje de esperanza y solidaridad que se mezclaba con la música de Guilherme.

La presencia del Espíritu Santo, representado en forma de paloma, también fue parte del evento, junto con otros simbolismos cristianos.

El sacerdote mostró sus habilidades artísticas. El día previo al concierto comentó que esta actividad le llevó a reflexionar que “la idea no era participar en eventos católicos; la idea era llevar a Cristo a otros lugares”.

Uno de los mensajes que intenta proyectar es que “la música electrónica tiene algo muy interesante: nos presenta una pista de baile donde, por norma, es difícil encontrar divisiones”, dijo a los jóvenes guatemaltecos previo al coancierto, durante la misa que concelebró en Catedral Metropolitana. Esto fue lo que se vivió en Explanada 5 con casi cinco mil asistentes en el lugar.





El padre Guilherme presentó un espectáculo de cerca de dos horas en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El sacerdote además marcó en el país un mensaje especial: . “La música electrónica vive del respeto por las diferencias...es importante que nosotros, los cristianos, también estemos en el mundo respetando a quien piensa diferente, a quien tiene otra religión o incluso a quien no tiene religión”, fue una de las frases que dijo en su paso por Guatemala.

Uno de los momentos más emotivos fue el momento que compartió con Francisco Paez en el escenario mientras se interpretaba Ni un centavo, una de las canciones más emblemáticas de Malacates Trébol Shop, donde Paez es la voz principal. Se despidieron con un emotivo abrazo.

Por medio de un mensaje grabado, el papa León XIV se dirigió a los jóvenes que participaron en el concierto del padre Guilherme, a quienes recordó que están llamados a ser constructores de puentes y sembradores de confianza en un mundo que, con frecuencia, está marcado por la división y la sospecha.

Durante su mensaje, el pontífice invitó a los jóvenes a no tener miedo de demostrar que son cristianos ni de vivir el Evangelio con entusiasmo, sino a sentirse orgullosos de compartir la alegría que nace del encuentro con el Señor.

Asimismo, pidió recordar un mensaje que, según señaló, debe transmitirse con valentía:

“En cada situación de nuestra vida experimentaremos que nunca estamos solos, porque como hijos somos siempre amados, perdonados y alentados por Dios”.

El papa explicó que esta certeza permite a los jóvenes superar la indiferencia y encontrar el impulso para amar con un corazón abierto y generoso.

También los animó a ser testigos de la alegría del encuentro con Jesús y a llevar la luz de Cristo a sus familias, escuelas, universidades, lugares de trabajo y comunidades.

“Con afecto os imparto mi bendición apostólica y encomiendo a cada uno de vosotros a la protección de la Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de la Paz”, expresó el papa León XIV.

El mensaje concluyó con una bendición final:

“Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre con vosotros. Amén”.

Encuentro con la Virgen del Rosario

Como parte de su tradición en distintos conciertos, el padre Guilherme suele proyectar la imagen de la patrona del país que visita. Un ejemplo ocurrió en El Salvador, donde durante su presentación mostró a la Virgen de la Paz.

Aunque algunos asistentes pensaban que en Guatemala se proyectaría a la Virgen de la Asunción, finalmente apareció la imagen de la Virgen del Rosario, advocación con profunda historia en el país.

Según registros históricos, en 1651 la Virgen del Rosario fue proclamada patrona de Guatemala. Dentro de la tradición católica también se destaca que, según la devoción popular, la Virgen María se apareció a Santo Domingo de Guzmán, le enseñó a rezar el Santo Rosario y le pidió difundir esta práctica.

En Guatemala, esta devoción llegó con los frailes dominicos, quienes promovieron el rezo del rosario como medio de evangelización. Además, en 1888 se celebró por primera vez el Mes del Rosario en el país.

Una imagen de la Virgen del Rosario fue parte de las sorpresas para los guatemaltecos. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La festividad de la Virgen del Rosario se celebra el 7 de octubre, fecha que recuerda la victoria de las tropas cristianas en la Batalla de Lepanto en 1571, aunque las actividades religiosas suelen extenderse durante todo el mes.