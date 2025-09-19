Qué famosos respaldan a Jimmy Kimmel tras la suspensión del programa en ABC

El miércoles 17 de septiembre, ABC anunció la cancelación indefinida de Jimmy Kimmel Live!, generando revuelo y controversia entre celebridades y figuras públicas en Estados Unidos. Los famosos reclamaron que la medida es un ataque a la libertad de expresión, una decisión preocupante ante el contexto actual de la censura mediática en la región.

¿Por qué ABC decidió cancelar el programa?

La cadena, propiedad de Disney, tomó la decisión tras los comentarios de Jimmy Kimmel sobre el asesinato del comentarista político de derecha, Charlie Kirk. Esto desató un debate a nivel nacional, sobre los límites de la opinión televisiva y la influencia de los medios en el panorama político estadounidense.

La controversia inició durante la transmisión del programa del lunes 15 de septiembre, cuando Kimmel mencionó el crimen ocurrido el 10 de septiembre en la Utah Valley University. Mencionó que "La pandilla MAGA intenta desesperadamente caracterizar a este joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquiera cosa menos uno de ellos y hace todo lo posible para sacar algún beneficio político de ellos. Entre las acusaciones, también hubo duelo".

En reacción a los comentarios del presentador, Nexstar Media, el principal conglomerado de medios locales y digitales de EE. UU., declaró su desaprobación y mencionó que sustituiría el programa con sus estaciones afiliadas a ABC.

Famosos alzan la voz

Ben Stiller resumió la opinión de muchos con un breve mensaje: "Esto no está bien", afirmó. Por su parte, Chris Hayes describió la situación como "el ataque más directo a la libertad de expresión por parte de actores estatales que he visto en mi vida". Jean Smart también defendió a Kimmel, diciendo "Lo que Jimmy dijo fue LIBERTAD de expresión, no discurso de odio. La gente solo quiere proteger la libertad de expresión cuando le conviene a su agenda".

El comediante, Mike Birbiglia, motivó a sus compañeros a no quedarse callados: "Si eres comediante y no denuncias la locura de sacar a Kimmel del aire, no vuelvas a hablar de libertad de expresión". Rosie O'Donnell denunció la situación como "inaceptable", criticando a miembros de la administración corporativa del medio.

La actriz, Sophia Bush, también se pronunció: "La Primera Enmienda ya no existe en Estados Unidos. El fascismo ha llegado, y es aterrador". Wanda Sykes, quien tenía previsto aparecer en el programa un día después de su suspensión, dijo en Instagram: "No terminó la guerra en Ucrania, ni solucionó la situación en Gaza en su primera semana. Pero sí restringió la libertad de expresión en su primer año, para quienes rezan, ahora es el momento. Te quiero, Jimmy", comentó la actriz.

La controversia también llegó al ámbito de la política. El gobernador de California, Gavin Newsom, alertó en X sobre lo que consideró una estrategia organizada: "Adquirir y controlar medios, despedir comentaristas, cancelar programas. No son coincidencias, es coordinado y peligroso. El @GOP no respeta la libertad de expresión. Te están censurando en tiempo real", señaló.

El senador demócrata Cory Booker publicó en Instagram una imagen con el texto de la Primera Enmienda, mientras que Jasmine Crockett, representante en la Cámara de los Estados Unidos, cuestionó la cancelación del programa y señaló la ausencia de reacción ante otros episodios de violencia.