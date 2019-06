¿Quién era Edith González, quien falleció de cáncer de ovario, y en qué consiste esta enfermedad?

La actriz Edith González luchó casi tres años contra el cáncer de ovario.

La actriz mexicana Edith González, quien falleció el 12 de junio a consecuencia del cáncer de ovario que le fue detectado en el 2016, tuvo una fructífera carrera en la televisión, cine y teatro por su versatilidad y talento.

LE PUEDE INTERESAR Muere la actriz mexicana Edith González Keneth Cruz 13 de junio de 2019 a las 08:52h

En el 2016 le fue retirado tejido canceroso de los ovarios, en estado avanzado, que le fue detectado luego de un dolor abdominal que padecía. En ese entonces, la rubia actriz escribió en su cuenta de Instagram para dar la noticia a sus admiradores: “Estoy fuerte, llena de vida y trabajando. Solo espero que me acompañen con su amor y respeto. Agradezco el interés por mi salud, los mantendré informados en mis redes sociales”.

Un año después había anunciado que estaba libre de cáncer. El 12 de junio tuvo muerte cerebral y sus familiares la desconectaron de los aparatos que la mantenían con vida. En este post de Instagram aparece con su hija, Constanza.

Ver esta publicación en Instagram Edith González 13 junio 2019 Una publicación compartida por Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el 13 de Jun de 2019 a las 9:11 PDT

González fue una de las personalidades artísticas más importantes de México. Fue protagonista de obras de teatro, películas y telenovelas, y no solo en su país sino que brilló también en el extranjero.

Lea también: Esperanza para el cáncer cervical

Su madre, Ofelia, recuerda su talento en la participación de obras escolares, donde comenzó a demostrar pasión por el arte escénico “Siempre era Blancanieves o la protagonista de todas las obras de la escuela. Le fascinaban los aplausos hasta el punto que había que bajarla del escenario en medio de una pataleta”, dice.

Sus comienzos

La actriz nació el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey y desde los 5 años estaba acostumbrada a los reflectores, cuando participó en el programa Siempre en Domingo, donde fue seleccionada entre el público para participar en un pequeño papel junto al actor Rafael Baledón.

Desde esa aparición, la también cantante se convirtió en una actriz infantil y su primera participación fue en el programa Cosa Juzgada, con Baledón y Marta Roth.

“La niña elegida fui yo. Aunque recuerdo que desde los 2 años en el kínder actué en una pieza llamada Camino de la escuela. Luego hice de ‘hormiguita’ y más tarde, de Blancanieves. La vocación ya venía conmigo”, recordaba la actriz.

“Yo me inicié desde muy chica, incursioné en cine, radio, televisión, fotonovela y doblaje de voz. El principal secreto para poder realizar mi sueño fue el apoyo de mi familia”, dijo la actriz.

Sus estudios en la primaria los alternaba con su actuación en las teleseries Lucía Sombra, La maldición de Blonda, El edificio de enfrente, Las fieras, Pacto de amor y Mañana será otro día; en las películas El rey de los gorilas y Ciclón, y en el teatro, Ricitos de oro, Hansel y Gretel y Los miserables.

Lea también: Las telenovelas que hicieron famosa a Edith González

Aún no había cumplido los 14 años, cuando empezó a ser reconocida en el extranjero, gracias a su participación en la telenovela Los ricos también lloran (1979).

González decidió dedicarse por completo a su carrera y estudió actuación en Nueva York, Londres y París. Se formó en la academia del director de teatro Lee Strasberg, en Los Ángeles, además de estudiar en el Neighborhood Playhouse y en el Actors Institute, en Nueva York. En París estudió en el Centro de Danza Du Marais y curso inglés e historia del arte en la Universidad de Sorbona, y jazz, en el Reino Unido.

Además de hablar fluidamente inglés y francés, estudió mímica, interpretación y ballet. Sus primeros papeles estelares fueron en Ambición y Bianca Vidal (1982). Cuando protagonizaba esta última serie, su padre falleció de cáncer (leiomiosarcoma fibroso). “En eso mi papá puede estar tranquilo: dejó una familia muy unida”, dijo la actriz.

Entre sus personajes más recordados está el de Salomé, Aventurera y Doña Barbara. Trató siempre de elegir papeles diferentes como de muchacha sensible en Monte Calvario, o de heroína apasionada en Corazón Salvaje. En el 2005 retomó la obra Aventurera, con gran éxito.

Fue con el político mexicano Santiago Creel con quien procreó a su hija Constanza Creel González, nacida en el 2004. Estuvo casada con el abogado Lorenzo Lazo desde el 2010.

Qué es el cáncer de ovarios

El de ovarios es el tipo de cáncer más mortal. La sobrevivencia de mujeres con recurrencia de esta enfermedad es solo 46 de 100. En el caso de cáncer de mama es de 86 de 100.

El cáncer que le fue detectado a González era de etapa IV, la más elevada. Además, tenía metástasis, uno de los más agresivos, según explicó la actriz en entrevista quien.com en el 2017. “Todos estaban muy angustiados: toda la gente que tuvo mi expediente en sus manos. No esperaban muchas luces de mi vida, pero nos sabían que yo soy Edith, que no me voy a dejar vencer”, dijo la actriz.

Edith pasó varios meses en tratamiento de quimioterapia, dirigido por un equipo multidisciplinario de especialistas en oncología, radiología, cardiología, nutrición.

Existen dos tipos de cáncer de ovario, el germinal, que se desarrolla en pacientes jóvenes, entre 15 y 35 años, y el epitelial, en mujeres mayores de 35 años, pero la mayor incidencia es en mujeres de 50 a 54 años, explica el oncólogo Juan Carlos del Cid, del Instituto de Cancerología. “De todas las neoplasias malignas, ocupa el quinto puesto, y es el tercer tipo de cáncer más recurrente en mujeres”, añade.

Lea también: El cáncer anal y su relación con el Virus del Papiloma Humano

En promedio para el 2014 representó el 2.64% de todos los tumores ginecológicos en pacientes entre 50 y 54 años, dice el oncólogo.

Lea también: Siete datos del cáncer que debe conocer

Origen

A pesar de que la causa inherente se desconoce, en la mayoría de pacientes se desarrolla a partir de una lesión en la parte superficial del ovario. Entre los factores que predisponen al cáncer de ovario están antecedentes familiares de cáncer y alteraciones del gen BRCA 1 y BRCA 2.

También hay mayor probabilidad de desarrollarlo si la mujer es mayor de 50 años, comenzó su menstruación a edad temprana, tuvo menopausia tardía, no tuvo hijos o es estéril.

Hay que tomar en cuenta factores que se pueden prevenir como la obesidad, sedentarismo, alta ingesta de café, dieta baja en fibra, deficiencia de vitamina A, tabaquismo, alcoholismo, exposición a radiación o asbesto.

“La ventaja de estos tumores es que son quimiosensibles (responde con mayior efectividad a la quimioterapia). El tratamiento global del cáncer de ovario es cirugía y radioterapia”, dice Del Cid.

Lea también: Por qué consumir menos carnes roja previene el cáncer

Sintomatología

El cáncer de ovario es asintomático y pasa desapercibido. Generalmente se manifiesta en etapas avanzadas. “En países como Guatemala se detecta en estadíos tardíos, porque las pacientes tienen poco acceso a centros de salud y no hacen sus chequeos. Se manifiesta con abdomen inflamado, estreñimiento, dolor abdominal y sensación de llenura, debido a que el líquido derivado del cáncer les comprime los intestinos”, refiere el oncólogo.

También se originan ganglios palpables a nivel del ombligo, arriba de clavículas o axilas, y tumores a nivel vaginal. Se confirma con diagnóstico histológico.

Sobrevivencia

Entre más temprano sea detectado el cáncer de ovario, más probabilidades hay de sobrevivencia. En estadío I, la sobrevivencia es del 85%; en el estadío II, del 65%; en estadío III, del 45%, y si es estadío IV no sobrepasa el 5%. Las pacientes con estado avanzado fallecen antes del año después de diagnosticada la enfermedad. “Edith González tenía estadío IV, pero sobrevivió casi los tres años por la facilidad que tenía de atención médica especializada”, comenta Del Cid.

Prevención

Se puede prevenir esta afección, si son factores modificables, al llevar un estilo de vida saludable, con dieta equilibrada, rica en fibra, predominante en vegetales y frutas, hacer ejercicio, no beber ni fumar. Así mismo, es importante que a partir del inicio de la actividad sexual, la mujer se haga chequeos anuales ginecológicos para detectar a tiempo cualquier lesión en etapa temprana, incluyendo el cáncer de ovario.

Contenido relacionado

¿Qué tienen en común el cáncer de próstata y mama?

Guatemalteca trabaja en descubrir la cura contra el cáncer terminal

¿Por qué los audífonos de iPhone podrían causar cáncer?