Semana Santa 2026 en ciudad de Guatemala: conozca los horarios y recorrido del Señor Sepultado de la parroquia de la Recolección

El Viernes Santo es uno de los días más solemnes de la Semana Santa, ya que conmemora la pasión y muerte del Señor Jesús.

Una de las procesiones más visitadas de este tiempo litúrgico es la del Viernes Santo de la parroquia del Santísimo Nombre de Jesús (La Recolección), ubicada en la zona 1 de la capital.

La escultura de este Cristo de la Penitencia corresponde al estilo barroco de la segunda mitad del siglo XVIII, según los registros.

Su peculiaridad es que posee en los brazos y en el cuello goznes para ser crucificado y escenificar la muerte en la cruz, así como su descendimiento de la cruz.

Después de un minucioso estudio, el doctor Mario Ubico determinó que esta imagen es obra del escultor Blas Joseph Rodríguez.

Destaca por ser procesionado únicamente con un paño de pureza, el cual, más allá de la modestia, representa la dignidad y humanidad de Cristo.

Esta idea fue impulsada por el destacado fray Miguel Ángel Murcia desde 1957, apegada al relato bíblico de la muerte de Jesús.

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Aquí los detalles de este icónico cortejo procesional:

Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, la Recolección

Fecha: Viernes Santo, 3 de abril

Imagen: Señor Sepultado de la Recolección

Lugar: 3a. avenida y 3a. calle, zona 1, ciudad de Guatemala

Puntos de referencia

15.30 horas: Salida

17.10 horas: Templo San Sebastián

18.10 horas: Rectoría Santa Catalina

20.20 horas: Catedral Metropolitana

21.55 horas: Capilla de las Misericordias

23.45 horas: Hospital Jorge Von Ahn

1.10 horas: Santuario de Guadalupe

2.40 horas: Parque El Sauce

3.30 horas: Entrada