Semana Santa 2026 en ciudad de Guatemala: conozca los horarios y recorrido del Señor Sepultado de la parroquia de la Recolección

Escenario

Semana Santa 2026 en ciudad de Guatemala: conozca los horarios y recorrido del Señor Sepultado de la parroquia de la Recolección

La procesión de la imagen del Señor Sepultado de la Recolección es uno de los cortejos más icónicos del país y de los más concurridos.

William Oliva

y

|

time-clock

Imagen del Señor Sepultado de la parroquia de la Recolección. (Foto Prensa Libre: Edwin Castro)

Imagen del Señor Sepultado de la parroquia de la Recolección. (Foto Prensa Libre: Edwin Castro)

El Viernes Santo es uno de los días más solemnes de la Semana Santa, ya que conmemora la pasión y muerte del Señor Jesús.

Una de las procesiones más visitadas de este tiempo litúrgico es la del Viernes Santo de la parroquia del Santísimo Nombre de Jesús (La Recolección), ubicada en la zona 1 de la capital.

La escultura de este Cristo de la Penitencia corresponde al estilo barroco de la segunda mitad del siglo XVIII, según los registros.

Su peculiaridad es que posee en los brazos y en el cuello goznes para ser crucificado y escenificar la muerte en la cruz, así como su descendimiento de la cruz.

LECTURAS RELACIONADAS

Procesión de San Bartolomé Becerra 2026: recorrido de Jesús Nazareno de la Caída, horarios, parqueos y vías de acceso del quinto domingo de Cuaresma

chevron-right
AME2682. LIMA (PERÚ), 28/10/2025.- Devotos esperan el paso de la imagen del Señor de los Milagros este martes, en Lima (Perú). El Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada por los peruanos, realiza su principal procesión en una caminata de fervor religioso que congrega a miles de personas. EFE/Paolo Aguilar

7 recomendaciones de oro para asistir a las procesiones en Guatemala en Cuaresma y Semana Santa 2026

chevron-right

Después de un minucioso estudio, el doctor Mario Ubico determinó que esta imagen es obra del escultor Blas Joseph Rodríguez.

Destaca por ser procesionado únicamente con un paño de pureza, el cual, más allá de la modestia, representa la dignidad y humanidad de Cristo.

Esta idea fue impulsada por el destacado fray Miguel Ángel Murcia desde 1957, apegada al relato bíblico de la muerte de Jesús.

Lea también: Asuetos 2026 en Guatemala: cuándo inicia el descanso de Semana Santa, calendario de descansos y qué fines de semana largos habrá

Aquí los detalles de este icónico cortejo procesional:

Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, la Recolección

  • Fecha: Viernes Santo, 3 de abril
  • Imagen: Señor Sepultado de la Recolección
  • Lugar: 3a. avenida y 3a. calle, zona 1, ciudad de Guatemala

Puntos de referencia

  • 15.30 horas: Salida
  • 17.10 horas: Templo San Sebastián
  • 18.10 horas: Rectoría Santa Catalina
  • 20.20 horas: Catedral Metropolitana
  • 21.55 horas: Capilla de las Misericordias
  • 23.45 horas: Hospital Jorge Von Ahn
  • 1.10 horas: Santuario de Guadalupe
  • 2.40 horas: Parque El Sauce
  • 3.30 horas: Entrada
Mapa del recorrido procesional del Señor Sepultado de la Recolección. (Diseño: Prensa Libre).

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva
Edwin Castro

Edwin Castro

Lee más artículos de Edwin Castro

ARCHIVADO EN:

Ciudad de Guatemala Cortejos procesionales Procesiones Recorridos procesionales Semana Santa 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS