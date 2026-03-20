Semana Santa 2026 en la capital: por dónde pasará Jesús de Las Palmas y a qué hora

El Domingo de Ramos es la puerta de entrada a la Semana Mayor , en el que se celebra la entrada de Jesús en Jerusalén. Este día tiene dos dimensiones, la primera es el anticipo de la Pascua y del triunfo de Jesús sobre la muerte, y la segunda, el inicio de la pasión y muerte de Jesucristo. Los ramos son señal de la victoria y del triunfo.

Cada Domingo de Ramos, una de las tradiciones que lo caracterizan es el recorrido de Jesús de las Palmas de la iglesia San Miguel de Capuchinas. Según la tradición oral, la primera vez que la procesión salió a las calles fue en 1948, esta imagen sustituyó a otra que realizaba el recorrido procesional de ese día desde el año 1892.

La procesión de la “borriquita que lleva al Rey” conmemora la entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Originalmente fue una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, elaborado a finales del siglo XIX por el escultor don Raymundo Vielman, a solicitud de don Manuel Barillas Castilla.

En 1948 el altarero Ramiro Araujo, la transformó para convertirla en la figura que hoy conocemos. Fue consagrado el 23 de noviembre de 2008, por Rodolfo Cardenal Quezada Toruño. La figura del asno es obra del escultor José Francisco Masaya Díaz, tallada en 1954. Es de madera vaciada para reducirle el peso.

El 23 de noviembre de 2008 se llevó acabo el Solemne Acto de Consagración de la venerada imagen de Jesús de las Palmas. Fue llevada en andas hacia la Catedral Metropolitana en donde se realizó el acto en manos de Monseñor Quezada Toruño.

Además, la marcha triunfal El Número 5 es considerada como la marcha oficial de la procesión. Esta misma fue dedicada a el presidente Jorge Ubico.

Templo San Miguel de Capuchinas

Fecha: Domingo de Ramos, 29 de Marzo

Imagen: Jesús de las Palmas

Lugar: 10a. avenida y 10a. calle, zona 1

Puntos de referencia

6 horas: Salida

9.20 horas: Ministerio Público

11 horas: Santo Domingo

12:00 Catedral

13:20 Mercado Central