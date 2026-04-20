Video muestra el momento de un ataque durante el rodaje de una telenovela colombiana en Bogotá

El pasado 18 de abril, en Bogotá, Colombia, tres personas fallecieron —incluido el agresor— tras un ataque ocurrido durante la grabación de la serie Sin Senos no Hay Paraíso.

Medios internacionales, como Infobae Colombia, señalaron que el agresor era un joven de 24 años, quien falleció después de atacar a dos miembros del equipo de producción.

Este 20 de abril, las autoridades colombianas revelaron nuevos detalles del incidente, entre ellos que el sospechoso padecía “un trastorno psicótico”.

“La principal hipótesis apunta a una confusión de identidad: el agresor, que padecía un trastorno psicótico y antecedentes de esquizofrenia, habría confundido a los trabajadores con el personal de seguridad de un instituto cercano con el que tuvo un altercado el día anterior”, dijo el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho.

También se volvió viral un video, captado por una cámara de seguridad, en el que se observa el momento exacto del ataque.

La reconstrucción de los hechos, basada en el análisis de cámaras de seguridad por parte de la Policía, mostró que la primera víctima se encontraba en una calle del barrio Los Laches, recostada contra una reja, cuando Cubillos la abordó por la espalda y le causó una herida grave en el cuello con un arma blanca.

#ENTRETENIMIENTO | ⚫ Así ocurrió el ataque dentro de un set de grabación de la reconocida serie “Sin senos no hay paraíso”.



Un sujeto llegó hasta el parqueadero sin mediar palabras, y por la espalda, atacó a un hombre hasta causarle la muerte.



El hecho dejó un saldo de tres… pic.twitter.com/WRQWpOYhby — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) April 20, 2026

El ataque provocó la reacción inmediata de quienes se encontraban en el lugar y derivó en una riña que terminó con la muerte del agresor y de otro integrante del equipo de producción.

Tras el ataque, cuatro personas vinculadas a la producción fueron capturadas; sin embargo, un juez de control de garantías ordenó su libertad este lunes, al considerar que actuaron en legítima defensa frente a la gravedad de la agresión contra su compañero.

Según las autoridades, el hombre identificado como José Cubillos no tenía intención de robar ni de irrumpir en el set, sino que su acción estuvo motivada por su estado de “desorganización del pensamiento”.

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